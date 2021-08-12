Крупнейший банк Сингапура DBS банк получил одобрение на предоставление криптовалютных услуг
Брокерское подразделение DBS Bank получило «принципиальное» одобрение финансового регулятора страны на предоставление криптовалютных услуг управляющим активами и компаниям.
Брокерское подразделение крупнейшего банка Сингапура DBS Bank получило «принципиальное» одобрение финансового регулятора страны на предоставление криптовалютных услуг управляющим активами и компаниям.
Согласно пресс-релизу, DBS Vickers (DBSV) стало одним из первых финансовых учреждений, получивших подобное разрешение от Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS).
Подразделение стремится получить лицензию MAS, после чего сможет напрямую поддерживать трейдинг клиентов на бирже цифровых активов DBS Digital Exchange (DDEx).
В DBS отметили, что с момента запуска DDEx на нее приглашено около 400 корпоративных инвесторов. Во втором квартале 2021 года объем торгов на платформе составил свыше 180 млн сингапурских долларов (~$132 млн) и вырос в пять раз по сравнению с предыдущим периодом.
Кастодиальный сервис банка хранит цифровые активы на сумму 130 млн сингапурских долларов (~$96 млн).
«Мы добились стабильного прогресса в нашей экосистеме цифровых активов за шесть месяцев с момента запуска DDEx в прошлом году, и это проявляется в наших услугах торговли и хранения. Мы наблюдаем большой интерес со стороны управляющих активами и корпораций к доступу к сервисам цифровых платежных токенов», — заявил глава группы рынков капитала в DBS Энг-Квок Сеат Мой.