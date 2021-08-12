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Finance.kz
12.08.2021

Крупнейший банк Сингапура DBS банк получил одобрение на предоставление криптовалютных услуг

Брокерское подразделение крупнейшего банка Сингапура DBS Bank получило «принципиальное» одобрение финансового регулятора страны на предоставление криптовалютных услуг управляющим активами и компаниям.

Согласно пресс-релизу, DBS Vickers (DBSV) стало одним из первых финансовых учреждений, получивших подобное разрешение от Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS). 

Подразделение стремится получить лицензию MAS, после чего сможет напрямую поддерживать трейдинг клиентов на бирже цифровых активов DBS Digital Exchange (DDEx).

В DBS отметили, что с момента запуска DDEx на нее приглашено около 400 корпоративных инвесторов. Во втором квартале 2021 года объем торгов на платформе составил свыше 180 млн сингапурских долларов (~$132 млн) и вырос в пять раз по сравнению с предыдущим периодом.

Кастодиальный сервис банка хранит цифровые активы на сумму 130 млн сингапурских долларов (~$96 млн). 

«Мы добились стабильного прогресса в нашей экосистеме цифровых активов за шесть месяцев с момента запуска DDEx в прошлом году, и это проявляется в наших услугах торговли и хранения. Мы наблюдаем большой интерес со стороны управляющих активами и корпораций к доступу к сервисам цифровых платежных токенов», — заявил глава группы рынков капитала в DBS  Энг-Квок Сеат Мой.

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