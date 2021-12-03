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В прошлую пятницу, в 3:16

Крупнейшая сеть супермаркетов в Хорватии начнет принимать криптовалюту

Крупнейшая сеть супермаркетов в Хорватии начнет принимать криптовалюту

Konzum запускает на своей торговой онлайн-площадке новый сервис, благодаря которому клиенты получат возможность оплачивать свои покупки с помощью криптовалюты.

Крупнейшая сеть супермаркетов в Хорватии Konzum запускает на своей торговой онлайн-площадке новый сервис, благодаря которому клиенты получат возможность оплачивать свои покупки с помощью криптовалюты. С этой целью руководство Konzum заключило контракт на обслуживание с процессинговым сервисом Electrocoin.

На данный момент известно, что сайт супермаркета уже поддерживает такие популярные цифровые активы, как биткоин, эфириум, Bitcoin Cash, EOS, Dai, XRP, Stellar, а также стейблкоины USDT и USDC. Пресс-служба супермаркета сообщает, что по результатам эксперимента будет принято решение об установке криптовалютных платежных терминалов непосредственно в торговых точках.

«Как крупнейшая розничная сеть в Хорватии, которая за свою почти 65-летнюю историю постоянно лидирует на внутреннем рынке с точки зрения результатов бизнеса и технологических достижений, мы гордимся тем, что стали лидерами в другой области, которая быстро развивается и формирует будущее», — заявил член совета директоров Konzum Урош Калинич.

Следует отметить, что сегодня криптовалютные сервисы внедряют у себя многие крупные сетевые компании по всему миру. В частности, 20 ноября СМИ сообщали, что власти города Уиллистон в Северной Дакоте (США) заключили соглашение с оператором криптовалютных банкоматов Coin Cloud для установки платежных криптотерминалов в международном аэропорту Уиллистон-Бейсин.

Фото: seenews.com

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