Круглый стол по вопросам развития рынка ценных бумаг состоялся в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) Мадина Абылкасымова обсудила основные направления развития рынка ценных бумаг в рамках круглого стола с участниками финансового сектора и Казахстанской фондовой биржи (KASE).

М. Абылкасымова отметила положительную динамику основных биржевых показателей за 2019 год. Так, за 2019 год капитализация рынка акций увеличилась на 11% до 17,2 трлн. тенге, объем корпоративных облигаций в обращении на KASE увеличился на 12% до 12,1 трлн. тенге. При этом капитализация рынка акций и объем корпоративных облигаций в обращении по отношению к ВВП составили около 47% по итогам 2019 года.

Председатель Агентства сообщила, что в настоящее время разрабатывается комплексный программный документ по развитию финансового секторас отражением в нем основных приоритетных направлений развития рынка ценных бумаг на среднесрочную перспективу и предложила участникам рынка принять участие в его подготовке.

«Агентство намерено проводить политику сбалансированного регулирования участников финансового рынка, где, с одной стороны, будут учитываться вопросы финансовой стабильности, а с другой стороны, – уделяться внимание развитию финансового рынка. Мы открыты для предложений рынка и намерены активно сотрудничать для реализации поставленных перед нами задач», – сказала она.

Представители финансового рынка, отмечая положительные изменения в вопросах развития и регулировния рынка ценных бумаг, озвучили ряд предложений по дальнейшему развитию данного рынка и проблем, требующих решения.

Так, Председатель ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» Е. Бахмутова подчеркнула важность формирования кривой доходности по государственным ценным бумагам для обеспечения ликвидности фондового рынка. «В настоящее время в Графике выпуска ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан очень низкая доля краткосрочных и среднесрочных бумаг со сроком до 5 лет, тогда как именно эти ценные бумаги наиболее ликвидны и в большей степени влияют на построение кривой доходности», – сказала она.

В свою очередь, по мнению Председателя Правления KASE А. Алдамберген, для преодоления существующих барьеров требуется активная роль государства в продвижении инструментов фондового рынка среди предприятий реального сектора экономики. «Необходимо внедрение механизма софинансирования, когда компания для получения финансирования в рамках государственных программ должна привлечь часть средств на фондовом рынке через выпуск ценных бумаг», – считает она.

Участниками круглого стола также были озвучены предложения по развитию инфраструктуры рынка ценных бумаг и совершенствованию регулирования путем перехода к лучшим практикам риск-ориентированного надзора. Обсуждены общие вопросы рынка ценных бумаг в части пруденциального регулирования и процедур ПОДФТ, развития цифровизации на фондовом рынке и оптимизации отчетности.

Подводя итоги круглого стола, М. Абылкасымова отметила, что озвученные представителями рынка предложения во многом совпадают с инициативами Агентства и найдут свое отражение в новой концепции развития финансового рынка.