Криптостартап MoonPay получил оценку $3,4 млрд

Криптовалютный аналог PayPal, как называют компанию MoonPay, в рамках раунда сбора средств получила оценку $3,4 млрд, пишет Business Insider.

Нынешний раунд финансирования провели Tiger Global Management и Coatue. MoonPay объявила о том, что полученные средства (в размере $555 млн) будет использовать для создания 200 рабочих мест в Майами и по всему миру.

Эта компания помогает миллионам пользователей конвертировать традиционные валюты в криптовалюты. По словам генерального директора MoonPay Ивана Сото-Райта, в ее планы входит найм 200 человек — это более чем в два раза больше, чем имеющиеся сегодня 130 сотрудников, которые будут работать в штаб-квартире в Майами, и в других странах.

В пресс-релизе отмечено, что «в 2022 году нашей целью является продолжение такого исключительного роста, чтобы мы оставались ведущей компанией, способствующей развитию криптоэкономики».

За два года существования на рынке MoonPay привлекла 7 млн клиентов и обработала крипто-транзакции на сумму $2 млрд. Ее продукт позволяет пользователям конвертировать традиционные фиатные валюты в криптовалюты, используя все основные способы оплаты, такие как кредитная карта или приложение Apple Pay.

Дальнейшие цели компании весьма амбициозные: демократизировать доступ к криптоэкономике, путем предоставления предприятиям инструментов для привлечения новых пользователей, и в целом помочь миллиардам людей получить доступ к триллионам долларов в цифровых валютах в течение следующего десятилетия.

Фото: bloomberg.com