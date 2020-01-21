КПН в республиканский бюджет будут платить только крупные предприятия

Поступления от МСБ с этого года направляются в местные бюджеты.

Вице-министр национальной экономики Ермек Алпысов разъяснил нововведения в Бюджетный кодекс РК на площадке Службы центральных коммуникаций.

«Поступления по корпоративному подоходному налогу (КПН) ранее в полном объеме поступали в республиканский бюджет. Теперь, с принятием закона, с 1 января 2020 года поступления по КПН от малого и среднего бизнеса (МСБ) будут зачисляться в местный бюджет. Это около 100 тысяч предпринимателей, которые будут платить в местный бюджет», – сказал он.

Министерство финансов открыло дополнительный код бюджетной классификации для зачисления КПН от МСБ в местные бюджеты. Часть поступлений будет распределяться из областного в районный бюджет по решению областного маслихата.

«В республиканский бюджет будут зачисляться только поступления КПН от субъектов крупного предпринимательства. Перечень предприятий будет утверждаться совместным приказом министерства национальной экономики и министерства финансов каждые три года», – добавил Алпысов.

По его словам, утвержденный перечень на предстоящие три года размещен на сайте министерства национальной экономики. В настоящее время в списке – 1796 предприятий.

Ожидается, что данные меры усилят развитие МСБ в регионах. Согласно прогнозам МНЭ, в региональные бюджеты в этом году поступят около 386 млрд тенге.

28 декабря 2019 главой государства был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления, межбюджетных отношений, кредитования и образования».

Данным документом внесены поправки в Земельный, Бюджетный, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и 25 законов.