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Finance.kz
10.08.2021

Коронавирус может нанести необратимый ущерб развивающимся рынкам -- BlackRock

Некоторые развивающиеся рынки сталкиваются с риском необратимого ущерба от пандемии коронавируса, предупредила в понедельник крупнейшая компания в сфере управления активами BlackRock.

Экономисты инвестиционного института BlackRock отметили в еженедельной записке, что европейская экономика по темпам роста начинает догонять США, однако развивающиеся экономики движутся к стагнации.

Это связано с трудностями во многих странах, где наблюдается всплеск заражений коронавирусом, который может привести к новым локдаунам. Кроме того, замедление роста экономики Китая может иметь широкие последствия для развивающихся экономик.

"В долгосрочной перспективе мы видим больший риск необратимого ущерба для некоторых развивающихся рынков из-за низких темпов вакцинации и более ограниченных возможностей политических стимулов", - говорится в сообщении BlackRock. Недавно аналитики компании понизили рекомендацию для акций и облигаций развивающихся экономик до "нейтрального" уровня.

Фото: ria.ru

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