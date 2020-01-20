Контролировать свои пенсионные накопления лучше через интернет

Вот уже на протяжении года процедура открытия пенсионного счёта в Едином накопительном пенсионном фонде упрощена. С 8-го января 2019 года, в соответствии с внесёнными изменениями в Закон о пенсионном обеспечении Республики Казахстан, для открытия индивидуального пенсионного счета (ИПС) по учёту обязательных пенсионных взносов (ОПВ) физическому лицу не нужно обращаться в офисы обслуживания ЕНПФ с целью оформления заявления об открытии ИПС.

Сейчас, если у физического лица отсутствует ИПС в ЕНПФ, то он открывается автоматически при поступлении первого взноса. При этом идентификация физического лица осуществляется по персональным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платёжного поручения при перечислении ОПВ, а все необходимые сведения о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность физического лица, о месте постоянного проживания ЕНПФ будет получать из информационных систем государственных органов.

При автоматическом открытии ИПС, информирование вкладчика о состоянии пенсионных накоплений производится исключительно при личном обращении в офисы обслуживания ЕНПФ. Однако можно выбрать и более удобный способ, зарегистрировавшись на сайте фонда, и контролировать свои накопления в личном кабинете на сайте ЕНПФ или в мобильном приложении. Также в личном кабинете буквально за пару кликов вы сможете получить выписку с ИПС, увидеть текущие показатели по пенсионным активам, реквизиты договоров и многое другое.

Чтобы получить доступ к личному кабинету, необходимо обратиться в один из офисов обслуживания ЕНПФ или через трансфер-агента в отделение АО «Казпочта» (перечень населённых пунктов с адресами отделений указан на сайте ЕНПФ) и подать заявление на изменение способа информирования. Выбрав электронный формат информирования, сотрудники Фонда помогут зарегистрироваться в личном кабинете на сайте enpf.kz и в мобильном приложении ЕНПФ. При наличии у вас электронной цифровой подписи (ЭЦП), вы можете изменить способ информирования на сайте enpf.kz в личном кабинете самостоятельно.