Конор Макгрегор за бой с Серроне заработал 78 млн долларов: 2 млн за каждую секунду боя

Как сообщают источники, ирландский боец Конор Макгрегор за бой с Серроне на турнире UFC 246, прошедший на этих выходных в Лас-Вегасе, заработал 78 000 000 долларов. Это почти по 2 000 000 за каждую секунду боя .

Официальный гонорар ирландца составил 3 млн долларов, однако большую часть общей суммы он заработал от продажи платных трансляций (PPV).

Напоминаем, что Макгрегор нокаутировал Серроне на 40-й секунде первого раунда.