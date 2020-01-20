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  3. Конор Макгрегор за бой с Серроне заработал 78 млн долларов: 2 млн за каждую секунду боя
Finance.kz
Finance.kz
Сегодня, в 14:11

Конор Макгрегор за бой с Серроне заработал 78 млн долларов: 2 млн за каждую секунду боя

Как сообщают источники, ирландский боец Конор Макгрегор за бой с Серроне на турнире UFC 246, прошедший на этих выходных в Лас-Вегасе, заработал 78 000 000 долларов. Это почти по 2 000 000 за каждую секунду боя .

Официальный гонорар ирландца составил 3 млн долларов, однако большую часть общей суммы он заработал от продажи платных трансляций (PPV).

Напоминаем, что Макгрегор нокаутировал Серроне на 40-й секунде первого раунда.

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