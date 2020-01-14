Конор Макгрегор планирует стать миллиардером через 3 года

Конор Макгрегор в интервью для спортивного журналиста Ариеля Хельвани заявил, что станет миллиардером к 35 годам (справка от портала: Макгрегору 31 год):

..... Хельвани: Тебе сейчас 31 год, ты видишь себя в боях в 40 лет?



Макгрегор: Да. На самом деле не знаю. Возможно. У меня есть продуктивные несколько лет, когда я буду «зажигать». К 35 годам я дойду до миллиарда. Я стану миллиардером к 35 годам.



Хельвани: За 3,5 года?



Макгрегор: Да ....

Также ирландский боец сообщил, что за поединок с Хабибом Нурмагомедовым заработал в общей сложности 50.000.000$ , по его расчетам за поединок с Серроне на UFC 246 его заработок составит 80.000.000$.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стали известны гонорары Конора МакГрегора и Дональда Серроне