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Вчера, в 8:33

Конор Макгрегор планирует стать миллиардером через 3 года

Конор Макгрегор в интервью для спортивного журналиста Ариеля Хельвани заявил, что станет миллиардером к 35 годам (справка от портала: Макгрегору 31 год):

.....

Хельвани: Тебе сейчас 31 год, ты видишь себя в боях в 40 лет?

Макгрегор: Да. На самом деле не знаю. Возможно. У меня есть продуктивные несколько лет, когда я буду «зажигать». К 35 годам я дойду до миллиарда. Я стану миллиардером к 35 годам.

Хельвани: За 3,5 года?

Макгрегор: Да 

....

Также ирландский боец сообщил, что за поединок с Хабибом Нурмагомедовым заработал в общей сложности 50.000.000$ , по его расчетам за поединок с Серроне на UFC 246 его заработок составит 80.000.000$.

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