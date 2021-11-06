Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры на сумму более $1 трлн

Палата представителей Конгресса США в пятницу утвердила план развития инфраструктуры страны в объеме более $1 трлн. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Инициативу в августе одобрил Сенат Конгресса, теперь она отправляется на стол президента США Джо Байдена, который, как сообщили ранее в Белом доме, подпишет ее в ближайшее время.

План, согласованный Белым домом и двухпартийной группой сенаторов, предполагает, в частности, выделение федеральных средств на развитие инфраструктуры в объеме $550 млрд в течение пяти лет.

Перед голосованием американский лидер призвал конгрессменов утвердить план. По данным Белого дома, Байден до позднего вечера по телефону общался с конгрессменами, обсуждая важность утверждения инициативы. Представители прогрессивного крыла Демократической партии в нижней палате до последнего не хотели поддерживать данный законопроект, однако после многочасовых консультаций при участии президента они согласились его утвердить.

Общий объем одобренного в пятницу плана составляет $1,2 трлн. В частности, проект предусматривает выделение $110 млрд на строительство мостов и дорог, $11 млрд на программы транспортной безопасности. Еще $39 млрд планируется потратить на модернизацию общественного транспорта, 42 млрд - на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней. $55 млрд пойдут на систему питьевой воды, на обеспечение населения высокоскоростным интернетом в программе заложено $65 млрд. $73 млрд планируется инвестировать в транспортировку экологически чистой энергии.

Фото: bitnovosti.com