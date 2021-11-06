  1. Главная
  2. Новости
Сегодня, в 5:17

Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры на сумму более $1 трлн

Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры на сумму более $1 трлн

Палата представителей Конгресса США в пятницу утвердила план развития инфраструктуры страны в объеме более $1 трлн.

Палата представителей Конгресса США в пятницу утвердила план развития инфраструктуры страны в объеме более $1 трлн. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Инициативу в августе одобрил Сенат Конгресса, теперь она отправляется на стол президента США Джо Байдена, который, как сообщили ранее в Белом доме, подпишет ее в ближайшее время.

План, согласованный Белым домом и двухпартийной группой сенаторов, предполагает, в частности, выделение федеральных средств на развитие инфраструктуры в объеме $550 млрд в течение пяти лет.

Перед голосованием американский лидер призвал конгрессменов утвердить план. По данным Белого дома, Байден до позднего вечера по телефону общался с конгрессменами, обсуждая важность утверждения инициативы. Представители прогрессивного крыла Демократической партии в нижней палате до последнего не хотели поддерживать данный законопроект, однако после многочасовых консультаций при участии президента они согласились его утвердить.

Общий объем одобренного в пятницу плана составляет $1,2 трлн. В частности, проект предусматривает выделение $110 млрд на строительство мостов и дорог, $11 млрд на программы транспортной безопасности. Еще $39 млрд планируется потратить на модернизацию общественного транспорта, 42 млрд - на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней. $55 млрд пойдут на систему питьевой воды, на обеспечение населения высокоскоростным интернетом в программе заложено $65 млрд. $73 млрд планируется инвестировать в транспортировку экологически чистой энергии.

Фото: bitnovosti.com

Поделиться
США
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В четверг, в 10:20Обзор: автокредиты в Казахстане на ноябрь 2021 года
В четверг, в 6:38Плюсы и минусы оформления займов в микрофинансовых организациях
В среду, в 4:31В чем заключается суть реструктуризации долга. Виды реструктуризации.
В понедельник, в 3:53Как вести свой бюджет, чтобы при этом не сорваться.
Новостная лента
Все новости