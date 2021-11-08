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В понедельник, в 8:04

Конгресс США наконец принял инфраструктурный план Байдена объемом $1 трлн

Конгресс США наконец принял инфраструктурный план Байдена объемом $1 трлн

Закон был одобрен Палатой представителей 228 голосами против 206 поздно вечером в пятницу и передан на подпись президенту Джо Байдену.

Демократы в Конгрессе США разрешили внутренние разногласия между прогрессистами и центристами после напряженного противостояния и приняли закон о развитии автомобильных дорог, широкополосного интернета и других инфраструктурных проектов общей стоимостью $1 триллион.

Закон был одобрен Палатой представителей 228 голосами против 206 поздно вечером в пятницу и передан на подпись президенту Джо Байдену.

На рассмотрении законодателей остается вторая часть амбициозной программы Байдена: законопроект о социальной помощи и борьбе с изменениями климата, предусматривающий государственные расходы на сумму $1,75 триллиона, который может стать самым крупным расширением социальных программ в США с 1960-х годов.

Фото: gazeta.ru

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