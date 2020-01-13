Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. Компетенции акиматов трех крупных городов страны будут расширены
Министерство национальной экономики РК
Министерство национальной экономики РК
Сегодня, в 14:54

Компетенции акиматов трех крупных городов страны будут расширены

27 декабря 2019 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления и межбюджетных отношений, кредитования и образования».

В рамках Закона внесены поправки по расширению компетенций акиматов городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, в том числе в области градостроительной политики, транспортной инфраструктуры, формирования архитектурного облика в рамках управляемой урбанизации.

В пресс-службе ведомства отметили, что внесены изменения и дополнения в 6 законов (Законы: «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О статусе столицы Республики Казахстан», «Об особом статусе города Алматы», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «О жилищных отношениях», «О государственном имуществе»), которые направлены на установление иного порядка по урегулированию отдельных вопросов жизнеобеспечения и развития указанных городов, которые дадут возможность в решении актуальных вопросов в развитии городов республиканского значения и столицы.

Другие новости по темам:
Министерство экономики РКПравительство РККазахстанПрезидент РК
Министерство национальной экономики РК
Министерство национальной экономики РК
Компетенции акиматов трех крупных городов страны будут расширены
Компетенции акиматов трех крупных городов страны будут расширены
В рамках Закона внесены поправки по расширению компетенций акиматов городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.
Сегодня, в 14:54
Предприниматели в Казахстане на три года освобождены от уплаты налогов
Предприниматели в Казахстане на три года освобождены от уплаты налогов
В последние дни ушедшего года Глава Государства подписал закон, освобождающий микро и малый бизнес от налогов на доходы на три года.
Сегодня, в 14:52
Региональные конференции "О финансах и налогах простым языком": АТФБанк и РЦПП консультируют МСБ по всему Казахстану
Региональные конференции "О финансах и налогах простым языком": АТФБанк и РЦПП консультируют МСБ по всему Казахстану
АТФБанк проведет конференцию "О финансах и налогах простым языком", которая пройдет в 32 городах Казахстана с 13 января по 20 февраля 2020 года.
Сегодня, в 8:48
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения