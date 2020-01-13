Компетенции акиматов трех крупных городов страны будут расширены

27 декабря 2019 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления и межбюджетных отношений, кредитования и образования».

В рамках Закона внесены поправки по расширению компетенций акиматов городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, в том числе в области градостроительной политики, транспортной инфраструктуры, формирования архитектурного облика в рамках управляемой урбанизации.

В пресс-службе ведомства отметили, что внесены изменения и дополнения в 6 законов (Законы: «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О статусе столицы Республики Казахстан», «Об особом статусе города Алматы», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «О жилищных отношениях», «О государственном имуществе»), которые направлены на установление иного порядка по урегулированию отдельных вопросов жизнеобеспечения и развития указанных городов, которые дадут возможность в решении актуальных вопросов в развитии городов республиканского значения и столицы.