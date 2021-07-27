Компания Visa презентовала первый этап стратегии развития своего бренда

Компания Visa, глобальный лидер на рынке электронных платежей, сегодня презентовала первый этап стратегии развития своего бренда, под лозунгом Meet Visa, который подчеркивает многообразие возможностей ее сети и ее обязательства по расширению доступа к мировой экономике. Эволюция бренда является неотъемлемой частью бизнес-стратегии компании. Ее начальный этап сопровождается запуском глобальной маркетинговой кампании, цель которой – знакомство с обновленным фирменным стилем бренда.

Visa была основана более 60 лет назад, тогда мало кто мог представить себе мир без наличных денег и чеков. Идея создания цифровых платежей, которые были бы более безопасными, надежными и удобными, родилась из простого вопроса: что, если деньги станут полностью электронными? Сегодня Visa продолжает задавать тренды в развитии электронной торговли и открывать возможности своей глобальной сети для людей и компаний в любой точке мира.

«Людям кажется, что они “знают” о Visa все. Потребители и компании доверяют силе логотипа из четырех букв, каждый раз, когда открывают кошелек, расплачиваются в обычном магазине или онлайн. Но они зачастую не знают, что проведение каждой транзакции становится возможным благодаря работе огромной команды людей, которые вместе с нашими партнерами создают удобные платежные решения», — сказала Линн Биггар, исполнительный вице-президент и директор по глобальному маркетингу Visa. — «Мы стремимся к тому, чтобы люди видели в Visa нечто большее, чем просто карточную компанию, и воспринимали ее как надежную сеть, которая помогает развитию торговли».

Visa помогает движению денежных средств на глобальном уровне и способствует росту электронных платежей как с помощью физических, так и цифровых банковских карт. Сеть Visa, которая была создана для расширения доступа людей и компаний к мировой экономике, объединяет 3,6 миллиарда единиц учетных данных, более 70 миллионов торговых точек, десятки тысяч партнеров и ежегодно обеспечивает платежи и переводы на сумму более 11 триллионов долларов. Только за последние пять лет Visa инвестировала девять миллиардов долларов в технологии, которые способствуют развитию мировой торговли и совершенствованию продуктов, услуг для держателей карт. Visa помогает фрилансерам получать оплату в режиме реального времени, держателям карт — отправлять и получать переводы между миллиардами карт и счетов по всему миру, а компаниям — осуществлять крупные международные переводы. И это лишь малая часть ее возможностей.

Первый этап эволюции бренда Visa включает:

Фильмы об эволюции бренда Visa, которые помогают оценить масштаб сети компании. Visa представляет короткометражный фильм режиссера Maлика Хасана Сайида, созданный глобальным креативным агентством Visa Wieden+Kennedy. Он познакомит зрителей с Visa, сетью, работающей для всех. Основной фильм дополняет серия видеороликов и фотоматериалов, показывающих масштаб компании Visa. Они помогут узнать, как компания обеспечивает доступ к своим услугам и вносит ощутимый вклад в развитие торговли. Креативная команда , включавшая кроме Сайида фотографа Кaмиллу Фалькес и аргентинских режиссеров Брайана Казеза, Пато Мартинеса и Франсиско Кантона из команды Pantera & Co., смогла предельно ярко раскрыть следующие темы:

Более гибкая система оплаты

Подключение малого бизнеса к глобальным маркетплейсам

Разработка решений, которые позволят в будущем расплачиваться за покупки цифровой валютой

Расширение доступа к платежам для тех, кто работает по совместительству

Новый фирменный стиль Visa — символ перемен. Visa олицетворяет собой доверие, безопасность, признание и инклюзивность. Эти ключевые ценности, как и цель расширить доступ к мировой экономике как можно большему числу людей и компаний, найдут отражение в новом фирменном стиле бренда, созданном в партнерстве с ведущим мировым дизайнерским бюро Mucho, полномасштабный запуск которого состоится в этом году. Новый образ бренда, наряду с измененной цветовой гаммой и специально разработанным шрифтом, включает в себя обновленный символ бренда, более четко выражающий цели компании.

В течение 2021 года обновленный бренд Visa будет представлен в более чем 200 странах и территориях, где работает компания. Новый бренд объединит все бизнес-направления компании, включая:

Потребительские платежи, ориентированные на расширение доступа и перевод 17 триллионов долларов платежей, осуществляемых в мире с помощью наличных и чеков в электронный формат.

Новые потоки платежей, включая трансграничные платежи между физическими лицами и ряд дополнительных услуг, помогающих компаниям принимать наиболее эффективные решения; поиск новых возможностей для роста и поддержку нашей миссии по созданию самой безопасной, устойчивой и надежной сети.

Разнообразие предложений и решений благодаря развитию партнерств с финтех-компаниями и известными брендами, развитию отношений с правительствами по всему миру и внедрению инновационных технологий.

«Эволюция бренда отражает смелые амбиции Visa, наши ценности и устремления, — продолжила Линн Биггар. — Мир открывается заново и в нем появляется множество новых способов движения денежных средств, а значит, сейчас самое время показать, какую роль в этом процессе играет бренд Visa, и что мы можем предложить людям, бизнесу и экономике».