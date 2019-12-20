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Министерство финансов РК
Министерство финансов РК
20.12.2019

Комитет по госзакупкам присоединен к Комитету казначейства Минфина

Правительство Казахстана приняло постановление от 26 ноября 2019 года "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан".

- Реорганизовано в установленном законодательством Республики Казахстан порядке республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан" путем присоединения к нему республиканского государственного учреждения "Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан", - говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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