Комитет по госзакупкам присоединен к Комитету казначейства Минфина
Правительство Казахстана приняло постановление от 26 ноября 2019 года "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан"
Правительство Казахстана приняло постановление от 26 ноября 2019 года "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан".
- Реорганизовано в установленном законодательством Республики Казахстан порядке республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан" путем присоединения к нему республиканского государственного учреждения "Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан", - говорится в документе.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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