Комитет по госзакупкам присоединен к Комитету казначейства Минфина

Правительство Казахстана приняло постановление от 26 ноября 2019 года "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан".

- Реорганизовано в установленном законодательством Республики Казахстан порядке республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан" путем присоединения к нему республиканского государственного учреждения "Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан", - говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.