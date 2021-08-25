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В прошлую среду, в 9:37

Комитет парламента Южной Кореи проголосовал за запрет комиссий Google и Apple

Комитет парламента Южной Кореи утром в среду рекомендовал принять поправки в закон, которые являются ключевым шагом к тому, чтобы запретить Google и Apple принудительно взимать с разработчиков программного обеспечения комиссию за покупки в приложениях.

После одобрения в комитете по законодательству и судебной системе поправки в Закон о телекоммуникационном бизнесе, получивший название "антигугловского закона", будут вынесены на окончательное голосование в парламенте.

Это голосование может состояться в среду, хотя южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что парламент примет решение позднее.

Фото: ft.com

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