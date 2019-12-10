Количество сделок купли-продажи жилья в январе-ноябре 2019 года составило 292 269
В ноябре 2019 г. количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 25 959.
В ноябре 2019 г. количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 25 959 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 16,5%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-ноябрь 2019 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 20,4%.
|Сделки купли-продажи жилья*
|в процентах, прирост +, снижение
|Область
|Количество
сделок
купли-продажи
за ноябрь
|Из них
|ноябрь 2019 г. к
|Январь- ноябрь
2019г.
к январю-ноябрю
2018г.
|индивидуальные
дома
|квартиры
в много-квартирных
домах
|октябрю
2019г.
|ноябрю
2018г.
|Республика Казахстан
|25 959
|6 748
|19 211
|-16,5
|10,7
|20,4
|Акмолинская
|1 264
|401
|863
|-9,5
|16,6
|11,3
|Актюбинская
|1 529
|269
|1 260
|-15,9
|12,5
|20,0
|Алматинская
|1 771
|1 068
|703
|-25,7
|29,8
|31,7
|Атырауская
|602
|244
|358
|-16,7
|-4,3
|22,4
|Западно-Казахстанская
|996
|297
|699
|-17,5
|18,4
|23,4
|Жамбылская
|1 041
|494
|547
|-24,2
|22,5
|29,1
|Карагандинская
|2 793
|467
|2 326
|-13,0
|20,9
|21,5
|Костанайская
|1 200
|381
|819
|-22,4
|-16,4
|10,9
|Кызылординская
|555
|269
|286
|-13,4
|30,3
|33,6
|Мангистауская
|1 248
|267
|981
|8,3
|23,9
|-1,8
|Павлодарская
|1 209
|218
|991
|-18,8
|4,9
|23,6
|Северо-Казахстанская
|737
|325
|412
|-18,4
|19,1
|19,1
|Туркестанская
|681
|531
|150
|-15,8
|9,5
|…
|Восточно-Казахстанская
|2 197
|569
|1 628
|-15,4
|8,7
|21,6
|г. Нур-Султан
|3 088
|114
|2 974
|-24,4
|-12,8
|11,9
|г. Алматы
|3 933
|446
|3 487
|-10,8
|22,7
|32,3
|г. Шымкент
|1 115
|388
|727
|-17,1
|12,1
|…
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