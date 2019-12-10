Количество сделок купли-продажи жилья в январе-ноябре 2019 года составило 292 269

В ноябре 2019 г. количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 25 959 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 16,5%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-ноябрь 2019 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 20,4%.

Сделки купли-продажи жилья* в процентах, прирост +, снижение Область Количество

сделок

купли-продажи

за ноябрь Из них ноябрь 2019 г. к Январь- ноябрь

2019г.

к январю-ноябрю

2018г. индивидуальные

дома квартиры

в много-квартирных

домах октябрю

2019г. ноябрю

2018г. Республика Казахстан 25 959 6 748 19 211 -16,5 10,7 20,4 Акмолинская 1 264 401 863 -9,5 16,6 11,3 Актюбинская 1 529 269 1 260 -15,9 12,5 20,0 Алматинская 1 771 1 068 703 -25,7 29,8 31,7 Атырауская 602 244 358 -16,7 -4,3 22,4 Западно-Казахстанская 996 297 699 -17,5 18,4 23,4 Жамбылская 1 041 494 547 -24,2 22,5 29,1 Карагандинская 2 793 467 2 326 -13,0 20,9 21,5 Костанайская 1 200 381 819 -22,4 -16,4 10,9 Кызылординская 555 269 286 -13,4 30,3 33,6 Мангистауская 1 248 267 981 8,3 23,9 -1,8 Павлодарская 1 209 218 991 -18,8 4,9 23,6 Северо-Казахстанская 737 325 412 -18,4 19,1 19,1 Туркестанская 681 531 150 -15,8 9,5 … Восточно-Казахстанская 2 197 569 1 628 -15,4 8,7 21,6 г. Нур-Султан 3 088 114 2 974 -24,4 -12,8 11,9 г. Алматы 3 933 446 3 487 -10,8 22,7 32,3 г. Шымкент 1 115 388 727 -17,1 12,1 …