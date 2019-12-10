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Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
10.12.2019

Количество сделок купли-продажи жилья в январе-ноябре 2019 года составило 292 269

В ноябре 2019 г. количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 25 959 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 16,5%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-ноябрь 2019 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 20,4%.    

Сделки купли-продажи жилья*
в процентах, прирост +, снижение
ОбластьКоличество
сделок
купли-продажи
за ноябрь		Из нихноябрь 2019 г. кЯнварь- ноябрь
2019г.
к январю-ноябрю
2018г.
индивидуальные
дома		квартиры
в много-квартирных
домах		октябрю
2019г.		ноябрю
2018г.
Республика Казахстан25 9596 74819 211-16,510,720,4
Акмолинская1 264401863-9,516,611,3
Актюбинская1 5292691 260-15,912,520,0
Алматинская1 7711 068703-25,729,831,7
Атырауская602244358-16,7-4,322,4
Западно-Казахстанская996297699-17,518,423,4
Жамбылская1 041494547-24,222,529,1
Карагандинская2 7934672 326-13,020,921,5
Костанайская1 200381819-22,4-16,410,9
Кызылординская555269286-13,430,333,6
Мангистауская1 2482679818,323,9-1,8
Павлодарская1 209218991-18,84,923,6
Северо-Казахстанская737325412-18,419,119,1
Туркестанская681531150-15,89,5
Восточно-Казахстанская2 1975691 628-15,48,721,6
г. Нур-Султан3 0881142 974-24,4-12,811,9
г. Алматы3 9334463 487-10,822,732,3
г. Шымкент1 115388727-17,112,1
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