Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. Количество сделок купли-продажи жилья в январе-декабре 2019 года составило 320 012
Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
Сегодня, в 15:16

Количество сделок купли-продажи жилья в январе-декабре 2019 года составило 320 012

В декабре 2019 г. количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 27 743 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 6,9%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-декабрь 2019 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 21%.  

Сделки купли-продажи жилья*

в процентах, прирост +, снижение

ОбластьКоличество сделок купли-продажи за декабрьИз нихдекабрь 2019 г. кЯнварь-декабрь 2019г.
к январю-декабрю 2018г.
индивидуальные домаквартиры в много-квартирных домахноябрю 2019г.декабрю 2018г.
Республика Казахстан27 7437 08820 6556,927,721,0
Акмолинская1 166369797-7,818,411,8
Актюбинская1 292296996-15,518,019,9
Алматинская1 8321 1536793,452,033,2
Атырауская70825645217,635,923,6
Западно-Казахстанская1 0393387014,352,125,6
Жамбылская978465513-6,117,828,2
Карагандинская2 8873832 5043,446,323,3
Костанайская1 33037595510,83,210,2
Кызылординская490281209-11,746,334,5
Мангистауская1 091255836-12,624,80,0
Павлодарская1 2862451 0416,442,125,1
Северо-Казахстанская7533494042,226,619,7
Туркестанская79665913716,933,8 …
Восточно-Казахстанская2 0265941 432-7,824,821,9
г. Нур-Султан3 3711163 2559,2-10,89,6
г. Алматы5 4814904 99139,465,135,2
г. Шымкент1 2174647539,19,0 …

*Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 08.01.2020 г.

Другие новости по темам:
Комитет статистики Министерство экономики РККазахстан
Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
За январь-ноябрь 2019 года в Казахстане зарегистрировано 806 842 легковых автомобилей
За январь-ноябрь 2019 года в Казахстане зарегистрировано 806 842 легковых автомобилей
За январь-ноябрь 2019 года в Республике Казахстан зарегистрировано 806 842 легковых автомобиля, что меньше на 0,7% к соответствующему периоду прошлого года.
Сегодня, в 15:19
Количество сделок купли-продажи жилья в январе-декабре 2019 года составило 320 012
Количество сделок купли-продажи жилья в январе-декабре 2019 года составило 320 012
В декабре 2019г. количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 27 743 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 6,9%.
Сегодня, в 15:16
Поэтапное внедрение всеобщего декларирования
Поэтапное внедрение всеобщего декларирования
Перенесен срок ввода всеобщего декларирования с 1 января 2020 года на 1 января 2021 года с последующим поэтапным переходом к декларированию.
Сегодня, в 15:05
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения