Количество сделок купли-продажи жилья в январе-декабре 2019 года составило 320 012
В декабре 2019г. количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 27 743 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 6,9%.
В декабре 2019 г. количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 27 743 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 6,9%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-декабрь 2019 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 21%.
Сделки купли-продажи жилья*
в процентах, прирост +, снижение
|Область
|Количество сделок купли-продажи за декабрь
|Из них
|декабрь 2019 г. к
|Январь-декабрь 2019г.
к январю-декабрю 2018г.
|индивидуальные дома
|квартиры в много-квартирных домах
|ноябрю 2019г.
|декабрю 2018г.
|Республика Казахстан
|27 743
|7 088
|20 655
|6,9
|27,7
|21,0
|Акмолинская
|1 166
|369
|797
|-7,8
|18,4
|11,8
|Актюбинская
|1 292
|296
|996
|-15,5
|18,0
|19,9
|Алматинская
|1 832
|1 153
|679
|3,4
|52,0
|33,2
|Атырауская
|708
|256
|452
|17,6
|35,9
|23,6
|Западно-Казахстанская
|1 039
|338
|701
|4,3
|52,1
|25,6
|Жамбылская
|978
|465
|513
|-6,1
|17,8
|28,2
|Карагандинская
|2 887
|383
|2 504
|3,4
|46,3
|23,3
|Костанайская
|1 330
|375
|955
|10,8
|3,2
|10,2
|Кызылординская
|490
|281
|209
|-11,7
|46,3
|34,5
|Мангистауская
|1 091
|255
|836
|-12,6
|24,8
|0,0
|Павлодарская
|1 286
|245
|1 041
|6,4
|42,1
|25,1
|Северо-Казахстанская
|753
|349
|404
|2,2
|26,6
|19,7
|Туркестанская
|796
|659
|137
|16,9
|33,8
|…
|Восточно-Казахстанская
|2 026
|594
|1 432
|-7,8
|24,8
|21,9
|г. Нур-Султан
|3 371
|116
|3 255
|9,2
|-10,8
|9,6
|г. Алматы
|5 481
|490
|4 991
|39,4
|65,1
|35,2
|г. Шымкент
|1 217
|464
|753
|9,1
|9,0
|…
*Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 08.01.2020 г.
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