Количество сделок купли-продажи жилья в январе-декабре 2019 года составило 320 012

В декабре 2019 г. количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 27 743 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 6,9%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-декабрь 2019 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 21%.

Сделки купли-продажи жилья*

в процентах, прирост +, снижение

Область Количество сделок купли-продажи за декабрь Из них декабрь 2019 г. к Январь-декабрь 2019г.

к январю-декабрю 2018г. индивидуальные дома квартиры в много-квартирных домах ноябрю 2019г. декабрю 2018г. Республика Казахстан 27 743 7 088 20 655 6,9 27,7 21,0 Акмолинская 1 166 369 797 -7,8 18,4 11,8 Актюбинская 1 292 296 996 -15,5 18,0 19,9 Алматинская 1 832 1 153 679 3,4 52,0 33,2 Атырауская 708 256 452 17,6 35,9 23,6 Западно-Казахстанская 1 039 338 701 4,3 52,1 25,6 Жамбылская 978 465 513 -6,1 17,8 28,2 Карагандинская 2 887 383 2 504 3,4 46,3 23,3 Костанайская 1 330 375 955 10,8 3,2 10,2 Кызылординская 490 281 209 -11,7 46,3 34,5 Мангистауская 1 091 255 836 -12,6 24,8 0,0 Павлодарская 1 286 245 1 041 6,4 42,1 25,1 Северо-Казахстанская 753 349 404 2,2 26,6 19,7 Туркестанская 796 659 137 16,9 33,8 … Восточно-Казахстанская 2 026 594 1 432 -7,8 24,8 21,9 г. Нур-Султан 3 371 116 3 255 9,2 -10,8 9,6 г. Алматы 5 481 490 4 991 39,4 65,1 35,2 г. Шымкент 1 217 464 753 9,1 9,0 …

*Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 08.01.2020 г.