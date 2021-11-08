  1. Главная
  2. Новости
В понедельник, в 2:59

Количество людей зараженных COVID-19 в мире превысило 249,5 млн

Количество людей зараженных COVID-19 в мире превысило 249,5 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья возросло до 249 млн 538 тыс. 695

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья возросло до 249 млн 538 тыс. 695, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 44 тыс. 795 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 46 млн 461 тыс. 714 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 754 тыс. 278. Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 352 тыс. 312. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 460 тыс. 747 человек. На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 874 тыс. 324 заболевших, из них умерли 609 тыс. 388 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 649,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 323 человека, в Индии - 330, Бразилии - 2 тыс. 840.

Фото: ria.ru

Поделиться
Мировые новости
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
Вчера, в 6:46Определение и виды ипотечного кредитования
В понедельник, в 13:31Что такое персональный кредитный рейтинг? Влияет ли высокий кредитный рейтинг на одобрение кредита?
В понедельник, в 8:16Обзор ипотеки в Казахстане на ноябрь 2021 года. Ставки и условия
В прошлый четверг, в 10:20Обзор: автокредиты в Казахстане на ноябрь 2021 года
Новостная лента
Все новости