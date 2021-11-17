  1. Главная
  2. Новости
17.11.2021

Количество инвесторов криптовалюты Shiba Inu обновило рекорд

Количество инвесторов криптовалюты Shiba Inu обновило рекорд

Численность зарегистрированных электронных кошельков, хранящих на балансе криптоактив, впервые превысила 970 тыс.

Только за октябрь количество инвесторов, вложивших деньги в Shiba Inu, увеличилось более чем на 30%. Одновременно с этим фиксируется и рост стоимости криптовалюты — в указанный период более чем на 100%. Сейчас актив занимает 11 строчку в списке крупнейших по капитализации криптовалют.

Росту котировок цифрового актива предшествовали несколько громких новостей. В частности, владелец американской сети кинотеатров AMC Адам Арон заявил, что компания планирует начать в скором времени принимать платежи в Shiba. До этого момента в AMC говорили лишь об основных криптовалютах, таких как Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. А в начале октября на курс криптоактива повлиял пост Илона Маска в Twitter.

Миллиардер опубликовал на своей странице фотографию щенка породы Сиба-ину, сразу после чего стоимость актива выросла на 216%. Эксперты крипторынка также отмечают, что устойчивые тенденции на графиках и отсутствие давления со стороны американских властей также оказывают позитивное воздействие на котировки SHIB.

Фото: cnews.ru

Поделиться
Криптовалюта
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В понедельник, в 17:52Как поступить, если денег нет, но есть кредиты
В прошлое воскресенье, в 14:01Какие законы есть в Казахстане для защиты заемщиков?
18.11.2021В чём состоят главные отличия между займом, кредитом и ссудой
18.11.2021Обзор: кредиты наличными без залога в Казахстане на ноябрь 2021 года. Ставки и условия
Новостная лента
Все новости