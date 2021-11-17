Количество инвесторов криптовалюты Shiba Inu обновило рекорд

Только за октябрь количество инвесторов, вложивших деньги в Shiba Inu, увеличилось более чем на 30%. Одновременно с этим фиксируется и рост стоимости криптовалюты — в указанный период более чем на 100%. Сейчас актив занимает 11 строчку в списке крупнейших по капитализации криптовалют.

Росту котировок цифрового актива предшествовали несколько громких новостей. В частности, владелец американской сети кинотеатров AMC Адам Арон заявил, что компания планирует начать в скором времени принимать платежи в Shiba. До этого момента в AMC говорили лишь об основных криптовалютах, таких как Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. А в начале октября на курс криптоактива повлиял пост Илона Маска в Twitter.

Миллиардер опубликовал на своей странице фотографию щенка породы Сиба-ину, сразу после чего стоимость актива выросла на 216%. Эксперты крипторынка также отмечают, что устойчивые тенденции на графиках и отсутствие давления со стороны американских властей также оказывают позитивное воздействие на котировки SHIB.

Фото: cnews.ru