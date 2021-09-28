  1. Главная
  2. Новости
Во вторник, в 4:56

Количество активных пользователей TikTok достигло 1 млрд

Количество активных пользователей TikTok достигло 1 млрд

Соцсеть запустили в 2017 году, когда ByteDance купила видеосервис Musical.ly, который в 2018 году переименовала в TikTok.

Главный операционный директор TikTok Ванесса Паппас записала видео, в котором заявила, что каждый месяц более 1 млрд. человек заходят в соцсеть, чтобы «развлекаться, вдохновляться или открывать для себя что-то новое, например, спорт, музыку, искусство и культуру», сообщает vc.ru

В 2020 году компания впервые раскрыла данные об аудитории. В июле она достигла 700 млн активных пользователей в месяц, а к августу приложение скачали 2 млрд раз в всём мире.

Соцсеть запустили в 2017 году, когда ByteDance купила видеосервис Musical.ly, который в 2018 году переименовала в TikTok.

В первое время на платформе можно было создать музыкальные видео на 60 секунд. Позже разработчики увеличили продолжительность видео до 3 минут и разрешили пользователям делиться своими аудиоклипами с другими.

Фото: rbc.ru

Поделиться
Мировые новости
Мнение экспертов
Эрик Фомичев17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
Сегодня, в 3:23Все преимущества и недостатки онлайн-займов
Во вторник, в 11:36Что такое виртуальная карта и в каком банке Казахстана ее можно оформить?
23.09.2021Идеальная ипотека в Казахстане в 2021 году: советы и лайфхаки
22.09.2021Рейтинг страховых компаний Казахстана - 2021
Новостная лента
Все новости