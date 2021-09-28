Количество активных пользователей TikTok достигло 1 млрд

Главный операционный директор TikTok Ванесса Паппас записала видео, в котором заявила, что каждый месяц более 1 млрд. человек заходят в соцсеть, чтобы «развлекаться, вдохновляться или открывать для себя что-то новое, например, спорт, музыку, искусство и культуру», сообщает vc.ru

В 2020 году компания впервые раскрыла данные об аудитории. В июле она достигла 700 млн активных пользователей в месяц, а к августу приложение скачали 2 млрд раз в всём мире.

Соцсеть запустили в 2017 году, когда ByteDance купила видеосервис Musical.ly, который в 2018 году переименовала в TikTok.

В первое время на платформе можно было создать музыкальные видео на 60 секунд. Позже разработчики увеличили продолжительность видео до 3 минут и разрешили пользователям делиться своими аудиоклипами с другими.

Фото: rbc.ru