Ко Дню индустриализации награждены лучшие предприятия и предприниматели Казахстана

Ко Дню индустриализации в конгресс-центре с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Премьер-Министра Аскара Мамина, членов Правительства и руководства НПП «Атамекен» проведена церемония награждения лауреатов премии Президента Республики Казахстан «Алтын сапа», победителей конкурсов «Лучший товар Казахстана», «Парыз», «Altyn Oimaq», «Бизнес Кемелділік», «Іскер», «Ұлы Дала Елі».

Об итогах второй индустриальной пятилетки и планах по реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития (ГПИИР) на 2020-2025 годы доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов.

«За годы реализации Программы в Казахстане появилась новая индустриальная база, которая обеспечила продуктивную занятость и устойчивость экономики во многих регионах страны. Предприятия обрабатывающей промышленности произвели продукцию на 43 трлн тг. В ноябре объем производства обрабатывающей промышленности за месяц впервые превзошел 1 трлн тг. Производительность труда в отрасли достигла $35,3 тыс./чел. Приток инвестиций в основной капитал в отрасль за данный период превысил 4,5 трлн тг», — сказал Б. Атамкулов.

С 2015 года казахстанскими предприятиями экспортировано продукции обрабатывающей промышленности на $70 млрд. Введено свыше 500 новых индустриальных проектов Карты индустриализации с объемом инвестиций порядка 5 трлн тг.

Программа вывела развитие основных отраслей обрабатывающей промышленности на новый уровень.

В металлургии был увеличен объем выпуска производства в 2,2 раза, осуществлен переход с получения базовых металлов, полупродуктов и полуфабрикатов к выпуску готовых изделий, включая трубы, металлоконструкции, диски и проволоку и др.

За период второй пятилетки индустриализации в машиностроении объем продукции вырос в 1,2 раза до 1033 млрд тг. Увеличилась доля автопрома в машиностроении до 26%. Расширена линейка производимых автомобилей. В отрасли были освоены новые виды продукции: такие как инфокоммуникационное оборудование, модемы, винтовые насосы, осветительные приборы и электрораспределительная аппаратура, центральные кондиционеры. Налажен выпуск ориентированных на экспорт рефрижераторных вагонов.

Объемы производства в химической промышленности выросли в 1,7 раза, фарминдустрии — в 2 раза, легкой промышленности — в 1,6 раза.

Основным приоритетом ГПИИР на 2020-2025 годы станет развитие индустриального предпринимательства, нацеленного на расширение номенклатуры экспорта высокотехнологичной продукции, а также внедрение в производство цифровых технологий и инноваций, способствующих росту производительности труда.

В Госпрограмме сделан акцент на эффективные предприятия обрабатывающего сектора, ориентированные на насыщение внутреннего рынка качественной продукцией и выход на экспорт. Предусмотрены переход от разрозненных инструментов государственной поддержки к системе комплексного стимулирования развития, принятие встречных обязательств и ответственности бизнесом, переход от отраслевого принципа к определению конкретных приоритетных товаров.

Реализация Программы позволит повысить производительность труда в обрабатывающей промышленности до $56 тыс./чел., объем экспорта — до $30 млрд, инвестиции в основной капитал — до 9,3 трлн тг.

Глава государства К. Токаев, Премьер-Министр А. Мамин, члены Правительства и руководство НПП «Атамекен» лично наградили лауреатов премии «Алтын сапа» и конкурсов «Парыз», «Altyn Oimaq», «Бизнес Кемелділік», «Іскер», «Ұлы Дала Елі».