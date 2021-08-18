Клиенты Отбасы банк теперь могут открыть депозит онлайн

АО «Отбасы банк» делает все, чтобы максимально обезопасить клиентов при посещении отделений. Так, 28 июля 2021 года вход в отделения Банка осуществляется только через приложение «Ashyq». Отбасы банк не устает работать над улучшением предлагаемых услуг и запускает новую функцию дистанционного обслуживания. Для тех, кто хочет открыть депозит не выходя из дома, появилась возможность сделать это онлайн c помощью консультантов Банка посредством видеозвонка. Об этом сообщает пресс-центр Банка.

На сегодняшний день открыть депозит дистанционно могут 300 специально обученных консультантов. Их контакты размещены на сайте Банка в разделе «Список 300 видеоконсультантов» https://hcsbk.kz/ru/contacts/spisok-videokonsultantov/ А со следующего года все 1500 консультантов по всему Казахстану смогут открывать депозиты дистанционно.

Депозит может открыть каждый совершеннолетний казахстанец. В среднем процедура занимает не более 10 минут. Воспользоваться услугой можно с понедельника по субботу, с 9-00 до 20-00. Перед совершением звонка клиенту стоит убедиться, что у него под рукой есть смартфон, или планшет, или компьютер с камерой и доступом в интернет и удостоверение личности.

С начала года дистанционно открыто 81 163 новых депозитов, из них 50 940 с помощью видеобанкинга, 27 744 через интернет-банкинг и 2 479 депозитов открыто видеоконсультантами.

Услуги, которые могут предоставлять консультанты банка расширяются. Если ранее они могли проводить только предварительное одобрение платежеспособности по займу, то сейчас консультанты банка имеют возможность принимать документы на оформление займа.

Клиенты получившие предварительную оценку платежеспособности через консультанта, после оценки недвижимости, могут не приходя в отделение банка пригласить консультанта в любое удобное для него время для сдачи документов на оформление кредитной заявки.

Клиент выбирает консультанта из списка на сайте, созванивается заранее и назначает встречу. С собой нужно иметь: телефон и удостоверение личности. В случае если при оформлении кредита планируется привлечение созаемщика, то его присутствие обязательно.

За семь месяцев этого года консультанты банка приняли 7 213 кредитных заявок.

Фото: kaztag.kz