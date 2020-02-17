Китайский миллиардер может продать организатора триатлона Ironman за $1 млрд

Китайская Wanda Sports Group рассматривает возможность продать легендарного организатора соревнований по триатлону Ironman, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По словам одного из них, компания планирует получить от сделки около $1 млрд.

Эксклюзивные права на бренд Ironman принадлежат Всемирной корпорации триатлона (WTC), которая продает франшизы на проведение соревнований. С 2015 г. WTC принадлежит Wanda Sports, входящей в конгломерат Dalian Wanda Group китайского миллиардера Вана Цзяньлиня. За покупку WTC он заплатил $650 млн, пишет Bloomberg.

Wanda Sports уже обсуждала продажу организатора соревнований с несколькими частными инвесторами. В частности, в покупке была заинтересована Профессиональная организация триатлетов (PTO). Организация заявляла, что из-за большой долговой нагрузки китайская компания не может инвестировать в Ironman достаточно средств. Однако Wanda Sports отказалась от переговоров. Совокупный долг Wanda Sports, по подсчетам агентства, составляет около $968 млн. Стоимость компании Bloomberg оценивает примерно в $1,2 млрд.

Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. Каждая гонка состоит из трех этапов, проводимых без перерывов: заплыва на 3,86 км, заезда на велосипеде по шоссе на 180,25 км и марафонского забега на 42,195 км. Серия включает в себя более 170 гонок ежегодно на шести континентах от Южной Африки и Австралии до США и Китая.

В России соревнования под эгидой Ironman еще не проводились. Первые должны пройти в июле 2020 г. в Санкт-Петербурге на укороченных вдвое дистанциях – заплыв на 1,9 км, велосипедная гонка на 90 км и забег на 21,1 км. Заплыв планируется организовать на Гребном канале на Крестовском острове. Велосипедный маршрут предполагается проложить через соседний Елагин остров, Приморское шоссе и Кольцевую автодорогу в сторону Кронштадта и обратно.