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12.10.2021

Китайские стартапы обогнали Tesla по темпам наращивания производства

Китайские стартапы обогнали Tesla по темпам наращивания производства

Китайские компании по производству электромобилей стремятся наращивать производство быстрее, чем это делала Tesla в первые годы своего существования.

Китайские компании по производству электромобилей стремятся наращивать производство быстрее, чем это делала Tesla в первые годы своего существования, пишет CNBNC.

Стартап Xpeng Inc, зарегистрированный в США, заявил в понедельник, что произвел 100 тыс. автомобилей — это произошло через шесть лет после запуска компании.

Стартап по производству электромобилей Nio достиг рубежа в 100 тыс. авто в апреле. Компания, зарегистрированная в США, была основана в конце ноября 2014 года под другим названием и стала Nio в июле 2017 года, около четырех лет назад.

Между тем, согласно официальным документам, Tesla с момента запуска в 2003 году произвела 100 тыс. автомобилей за 12 лет. Компания Илона Маска столкнулась с многочисленными задержками производства, особенно в первые годы своего существования.

С тех пор американский производитель электромобилей увеличил свои производственные мощности, открыв новые заводы в Шанхае и Берлине и сегодня он производит намного больше китайских конкурентов.

Производитель электромобилей преодолел отметку в 1 млн авто более года назад, в марте 2020 года. Только в третьем квартале этого года было произведено 238 тыс. автомобилей. Акции компании выросли на 11% с начала года.

Акции Xpeng, котирующиеся в США, в этом году упали на 12%. Акции Nio упали более чем на 25% с начала года.

Между тем китайский производитель аккумуляторных батарей и транспортных средств BYD, который открыл производство также в 2003 году, заявил в мае, что он произвел 1 млн легковых автомобилей — как электрокаров, так и автомобилей с гибридным приводом.

Акции BYD, торгуемые в Гонконге, в этом году выросли более чем на 25%. Berkshire Hathaway y Уоррена Баффета по состоянию на март владела 8,2% акций китайского автопроизводителя.

Фото: cnbc.com

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