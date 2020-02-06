Алматы
  1. Главная
  2. Новости
Finance.kz
Finance.kz
Сегодня, в 6:11

Китай в два раза снизит пошлины на товары из США на сумму $75 млрд

Власти Китая решили в два раза снизить пошлины на ряд импортируемых из США товаров на общую сумму $75 млрд. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление комитета по таможенным сборам и тарифам при госсовете КНР.

Решение вступит в силу с 14 февраля. В соответствии с ним некоторые товары, облагаемые с 1 сентября 2019 г. пошлиной в размере 10%, будут облагаться по ставке 5%. А пошлины в размере 5%, также введенные 1 сентября, снизятся до 2,5%. Прочие меры в отношении импортируемых из США товаров сохраняют свою силу, подчеркивается в заявлении.

США и Китай в середине января подписали первую часть торгового соглашения. Это позволило странам избежать введения новых американских пошлин на импорт китайской продукции стоимостью $156 млрд. Кроме того, Вашингтон согласился вдвое снизить введенные ранее 15%-ные пошлины на товары примерно на $120 млрд, а Пекин пообещал увеличить импорт сельскохозяйственной и другой продукции из США, сделать свой финансовый сектор более открытым, не девальвировать юань и лучше защищать интеллектуальную собственность американских компаний.

Переговоры по второй фазе торгового соглашения должны начаться в ближайшее время.

Другие новости по темам:
СШАКитайТорговая войнаМировые новости
Finance.kz
Finance.kz
Штат ЕНПФ сокращен на 25%
Штат ЕНПФ сокращен на 25%
ЕНПФ подводит предварительные итоги 2019 года. В настоящее время ведутся работы по аудиту и подтверждению финансовой отчетности фонда независимой аудиторской компанией
Сегодня, в 6:14
Китай в два раза снизит пошлины на товары из США на сумму $75 млрд
Китай в два раза снизит пошлины на товары из США на сумму $75 млрд
Власти Китая решили в два раза снизить пошлины на ряд импортируемых из США товаров на общую сумму $75 млрд.
Сегодня, в 6:11
Сенат одобрил конвенцию по уклонению от уплаты налогов
Сенат одобрил конвенцию по уклонению от уплаты налогов
По словам министра финансов Алихана Смаилова, данная конвенция во все двусторонние налоговые документы внесет изменения, направленные на противодействие уклонению от налогообложения. 
Сегодня, в 6:07
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения