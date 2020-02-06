Китай в два раза снизит пошлины на товары из США на сумму $75 млрд

Власти Китая решили в два раза снизить пошлины на ряд импортируемых из США товаров на общую сумму $75 млрд. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление комитета по таможенным сборам и тарифам при госсовете КНР.

Решение вступит в силу с 14 февраля. В соответствии с ним некоторые товары, облагаемые с 1 сентября 2019 г. пошлиной в размере 10%, будут облагаться по ставке 5%. А пошлины в размере 5%, также введенные 1 сентября, снизятся до 2,5%. Прочие меры в отношении импортируемых из США товаров сохраняют свою силу, подчеркивается в заявлении.

США и Китай в середине января подписали первую часть торгового соглашения. Это позволило странам избежать введения новых американских пошлин на импорт китайской продукции стоимостью $156 млрд. Кроме того, Вашингтон согласился вдвое снизить введенные ранее 15%-ные пошлины на товары примерно на $120 млрд, а Пекин пообещал увеличить импорт сельскохозяйственной и другой продукции из США, сделать свой финансовый сектор более открытым, не девальвировать юань и лучше защищать интеллектуальную собственность американских компаний.

Переговоры по второй фазе торгового соглашения должны начаться в ближайшее время.