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Вчера, в 8:40

Китай суммарно потратил на борьбу с коронавирусом более $10 млрд

Китай потратил на борьбу с эпидемией коронавируса около $10,3 млрд, говорится в сообщении минфина этой страны, сообщает РБК.

В ведомстве уточнили, что финансовые учреждения всех уровней власти суммарно выделили 71,8 млрд юаней на профилактику и контроль за распространением заболевания. Центральное правительство потратило 17,3 млрд юаней (примерно $2,5 млрд). Данные актуальны по состоянию на вечер пятницы, 8 февраля.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала эпидемии в конце декабря число зараженных достигло почти 35 тыс. человек (почти все на материковом Китае). Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает о более чем 37 тыс. подтвержденных случаев заболевания. Число погибших составляет 813 человек, более 2,1 тыс. человек удалось вылечить.

9 февраля стало известно о первом случае заболевания коронавирусом среди граждан Украины. Заболевший находится на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в районе порта Йокогама. На корабле находятся более 3,5 тыс. человек из 50 стран, включая Россию, заболели несколько десятков пассажиров.

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