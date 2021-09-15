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В прошлую среду, в 4:36

Китай с начала года снизил импорт нефти на 5,7%

Китай с начала года снизил импорт нефти на 5,7%

Китай с января по август включительно импортировал 346,36 млн тонн нефти, что в годовом исчислении на 5,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Китай с января по август включительно импортировал 346,36 млн тонн нефти, что в годовом исчислении на 5,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Как говорится в распространенном в среду докладе Государственного статистического управления КНР, объем закупок природного газа (ПГ) за границей вырос на 22,2%, до 79,31 млн тонн.

Как уточняется в документе, только в августе Китай закупил у других стран 44,53 млн тонн нефти (снижение на 6,2% в годовом исчислении) и 10,44 млн тонн газа (увеличение на 11,5%).

Объем нефтедобычи китайских компаний за восемь месяцев вырос на 2,4%, составив 133,22 млн тонн. Показатель нефтепереработки на национальных НПЗ увеличился на 7,4%, до 470,79 млн тонн.

Как говорится в докладе, с января по август включительно энергетические компании КНР добыли 136,1 млрд куб. м газа (рост на 10,8%). Динамика только за минувший месяц составила в годовом исчислении 11,3% (15,9 млрд куб. м). Показатель оказался на 15,5% выше, чем до пандемии, в августе 2019 года.

Фото: iranfocus.com

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