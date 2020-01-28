Китай продлевает каникулы, компании приостанавливают работу на фоне роста числа жертв вируса до 81

Число умерших в результате вспышки коронавируса в Китае в понедельник выросло до 81, в то время как правительство страны продлило новогодние каникулы, а ряд крупных компаний приостановили работу в попытке сдержать распространение заболевания.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян посетил город Ухань, эпицентр вспышки коронавируса, на фоне попыток продемонстрировать, что правительство серьезно реагирует на сложившуюся ситуацию.

Общее число подтвержденных случаев в Китае выросло примерно на 30% до 2.744, примерно половина из них приходится на провинцию Хубэй, столицей которой является Ухань.

По мере нарастания беспокойства во всем мире, Гонконг, где было подтверждено восемь случаев заболевания, запретил въезд на свою территорию людям, посетившим Хубэй в течение последних двух недель. Запрет не распространяется на жителей Гонконга.

Близлежащий игорный центр Макао, где был обнаружен по крайней мере один случай заболевания вирусом, наложил подобный запрет на всех прибывающих из Хубэя, если они не смогут доказать, что не заражены вирусом.

Несколько случаев заболевания выявлено еще более чем в 10 странах, но за пределами Китая не зарегистрировано ни одного летального случая.

Правительство КНР продлило недельные каникулы в связи с празднованием Нового года по лунному календарю на три дня до 2 февраля в попытке замедлить распространение вируса. Хотя обычно по случаю праздника в поездки отправляются миллионы жителей Китая, многие на этот раз были вынуждены отменить планы из-за ограничений, введенных в связи с распространением вируса.