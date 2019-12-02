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Finance.kz
Finance.kz
02.12.2019

Китай ответил США санкциями на закон о Гонконге

Китай ввел санкции в отношении американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW). Ограничительные меры Пекин обосновал тем, что HRW поддерживает протестующих в Гонконге, сообщает Investing.com.

Правительство Китая также приостановило рассмотрение заявок «американских морских судов» на заход в Гонконг.

Запретительные меры стали ответом на принятый в США закон о демократии и правах человека в Гонконге, который позволяет применять экономические и дипломатические санкции к нарушителям. 19 ноября его единогласно одобрил сенат, а 28 ноября подписал президент Дональд Трамп. Помимо этого, сенаторы приняли закон «О защите Гонконга», который ограничивает США в поставках некоторых нелетальных видов вооружения и спецсредств для полиции в автономном районе.

Ранее в понедельник стало известно, что переговоры по достижению американо-китайского торгового соглашения были приостановлены из-за закона о Гонконге. По данным информационного портала Axios, необходимо время «для того, чтобы внутренняя политика [председателя КНР] Си Цзиньпина успокоилась».

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