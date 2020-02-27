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Сегодня, в 4:12

Китай обогнал США по числу новых миллиардеров

Количество долларовых миллиардеров в Китае на сегодняшний день превысило их число в США, сообщает Reuters со ссылкой на доклад китайского исследовательского института Hurun.

За 2019 год в Поднебесной стало в три раза больше миллиардеров, чем в США благодаря стартапам, производству медикаментов и онлайн-развлечениям. Во всем Китае, включая Гонконг и Тайвань, появилось за год 182 новых миллиардера, а всего их насчитывается на сегодня 799 человек. По сравнению с ними в США появилось намного меньше богатых людей — всего 59.

В докладе отмечается, что даже несмотря на вспышку коронавируса, ударившую по второй по величине экономике мира, акции некоторых китайских компаний в сфере онлайн-образования и онлайн-игр пошли резко вверх. Вакцинация оказалась еще одной «золотой жилой» для находчивых китайских дельцов: акции Hualan Biological Engineering и Zhifei Biological Products принесли их владельцам миллиардные доходы.

«Сегодня в Китае больше миллиардеров, чем в США и Индии вместе взятых», — заявил Руперт Хугеверф, основатель и глава Hurun Report ( в США 629 миллиардера и в Индии 137).

Самыми богатыми китайцами на сегодня являются Джек Ма, основатель гиганта электронной торговли Alibaba (согласно рейтингу, за последний год его состояние составило $45 млрд); Ма Хуатэн, президент телекоммуникационного холдинга Tencent ($24,6 млрд).

Источник: Investing.com

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