Китай изучит тысячи образцов крови из Уханя в поисках источника коронавируса

Китайские ученые проведут исследование десятков тысяч образцов из банка крови в городе Ухане, где, как считается, человек впервые заразился коронавирусом COVID-19, сообщает CNN со ссылкой на органы здравоохранения КНР.

В феврале этого года группа исследователей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) определила около 200 тысяч образцов крови, в том числе собранные в последние месяцы 2019 года, которые могут содержать антитела к новому коронавирусу. Самое раннее заражение, о котором достоверно известно на данный момент, датируется 8 декабря 2019 года, однако многие ученые считают, что коронавирус распространялся среди людей уже в октябре-ноябре.

Образцы хранятся в Уханьском центре крови. Как объяснили китайские власти, в течение двух лет их нельзя было исследовать, потому что они могли понадобиться в качестве доказательства в судебных процессах, связанных с донорством крови. Скоро для образцов, взятых осенью 2019 года, сроки хранения начнут истекать.

Представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщил, что сейчас идет подготовка к исследованию, подчеркнув, что оно начнется по истечении двухлетнего срока.

Доцент эпидемиологии Колумбийского университета Морин Миллер в беседе с CNN выразила уверенность, что образцы "абсолютно точно будут содержать жизненно важные данные". Она призвала Китай допустить иностранных экспертов до наблюдения за процессом исследования.

"Никто не поверит никаким результатам, о которых сообщает Китай, если не будет, по крайней мере, квалифицированных наблюдателей", - считает Миллер.

Уильям Шаффнер, профессор медицинского факультета Университета Вандербильта, назвал две возможные сложности с образцами крови: их подлинность и репрезентативность. Он пояснил, что донорами обычно становятся здоровые люди, у которых COVID-19 с большей вероятностью протекает бессимптомно. Также Шаффнер высказался за то, чтобы образцы были доставлены в Женеву или иное нейтральное место, чтобы эксперты ВОЗ могли провести независимое исследование.

Первый случай COVID-19 в Китае был официально выявлен в декабре 2019 года, его связывали с рынком морепродуктов в Ухане. Совместное исследование, опубликованное Китаем и Всемирной организацией здравоохранения в конце марта, показало, что спорадические инфекции у людей проявлялись еще до вспышки в Ухане.

Западные страны упрекают Китай в отказе от сотрудничества в международном расследовании происхождения коронавируса. Пекин неоднократно эти обвинения отвергал.

Фото: rbc.ru