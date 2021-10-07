Киргизия и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере промышленности и технологий

Документ по итогам переговоров, состоявшихся в Анкаре, подписали министр энергетики и промышленности Киргизии Доскул Бекмурзаев и министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

Доскул Бекмурзаев заявил, что это поднимет планку сотрудничества между двумя странами на новый уровень.

«Спасибо за теплый прием кыргызской делегации. Сегодня мы подписали документ, который послужит основой для укрепления торгово-экономических отношений. Это, в свою очередь, не только углубит двусторонние отношения, но и создаст условия для обмена опытом в сфере промышленности», — сказал он.

В свою очередь министр промышленности и технологий Турции отметил, что сделан важный шаг для наращивания объема двусторонней торговли.

На встрече были обсуждены вопросы по расширению сотрудничества в сфере промышленности и созданию промышленной зоны в Киргизии.