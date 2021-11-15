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В понедельник, в 3:21

Киностудии «Казахфильм» вручили приз за вклад в кинематографию тюркского мира

Киностудии «Казахфильм» вручили приз за вклад в кинематографию тюркского мира

Во время церемонии закрытия фестиваля Korkut Ata Turkic World Film Festival киностудию «Казахфильм» отметили специальным призом за вклад в кинематографию тюркского мира.

Во время торжественной церемонии закрытия фестиваля Korkut Ata Turkic World Film Festival в Стамбуле киностудию «Казахфильм» отметили специальным призом за вклад в кинематографию тюркского мира, сообщает пресс-служба Минкультуры РК.

Награду получил президент киностудии «Казахфильм» Акан Сатаев. В ответном слове, он поблагодарил организаторов фестиваля за почетный приз.

Напомним, кинофестиваль Korkut Ata Turkic World Film Festival, который в этом году прошел впервые, приняли участие 42 кинокартины из 13 стран. Фильмом открытия фестиваля стала историческая картина «Томирис» режиссера Акана Сатаева.

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