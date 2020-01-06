КГД МФ РК сообщает о несоответствии действительности видео, распространяемого в Youtube и мессенджерах о возврате НДС

Комитет государственных доходов МФ РК сообщает о несоответсвии действительности видео, распросторняемого в Youtube и разных мессенджерах касательно возврата НДС.

Отметим, что к концу 2019 года активно стало распространяться видео с названием "Сообщили новость", где подробно рассказывается как граждане Казахстана могут воспользоваться системой "tax free". Там также оговариваются суммы, якобы подлежащие возвразу, от 100 000 до 1 500 000 тенге.

Авторы видео подробно инструктируют и приглашают перейти на определенный сайт. Затем, необходимо оплатить услугу юриста в размере 5 000 тенге. В завершении видео предлагается ввести данные банковской карты для получения выплат. Также, в ролик вмонтирован эпизод одного из республиканских каналов, который, по мнению авторов, должен усилить доверия к предлагаемой информации. К концу 2019 года данное видео посмотрели более 1 млн.человек.

Приняв во внимание поступающие от граждан вопросы, комитет государственных доходов сообщает, что данное видео не соответствует действительности.

Напомним, в настоящее время пилот системы «такс фри» проводится на базе торгового объекта «Esentai Mall» в г. Алматы и действует до 2022 года.

Таким образом, право на получение компенсации НДС в Казахстане имеют иностранцы, приобретающие товары в системе «такс фри».