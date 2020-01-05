Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. КФУ сможет выкупать у банков права требований по факторинговым операциям
inbusiness.kz
inbusiness.kz
Сегодня, в 7:47

КФУ сможет выкупать у банков права требований по факторинговым операциям

Казахстанский фонд устойчивости (КФУ) сможет выкупать у банков права требований по факторинговым операциям. Об этом сообщается в выписке на сайте депозитария финансовой отчетности минфина. 

В КФУ изменены наименования основных видов деятельности. Так, к числу основных задач, таких как финансовая поддержка банков второго уровня, в том числе путем предоставления субординированных займов; поиск инвесторов и реализация акций банков второго уровня, приобретенных посредством конвертации субординированных облигаций, новому инвестору; размещение средств в ценные бумаги, добавились факторинговые операции (приобретение прав требования платежа с покупателя товаров) и обратная переуступка банковских займов БВУ. 

Напомним, пул из 30 кредитов, проданных АО «Цеснабанк» правительству Казахстана за 450 млрд тенге, был профинансирован из средств АО «Казахстанский фонд устойчивости». Отметим, КФУ зарегистрирован в органах юстиции 11 сентября 2017 года. Единственным акционером фонда является Национальный банк РК.

Другие новости по темам:
Нацбанк РККазахстан
inbusiness.kz
inbusiness.kz
КФУ сможет выкупать у банков права требований по факторинговым операциям
КФУ сможет выкупать у банков права требований по факторинговым операциям
Казахстанский фонд устойчивости (КФУ) сможет выкупать у банков права требований по факторинговым операциям
Сегодня, в 7:47
ИО «Баспана» и АО «Казахстанский фонд устойчивости» ожидает реорганизация
ИО «Баспана» и АО «Казахстанский фонд устойчивости» ожидает реорганизация
Ипотечную организацию «Баспана» и АО «Казахстанский фонд устойчивости» ожидает реорганизация. Об этом сообщается на сайтах обеих компаний. 
Сегодня, в 7:44
SEC: Telegram отказался предоставить финансовую информацию, связанную с TON
SEC: Telegram отказался предоставить финансовую информацию, связанную с TON
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что проект Telegram отказался раскрыть финансовую информацию, связанную с токенсейлом TON на $1,7 млрд
Сегодня, в 7:27
Последние новости
Компания месяца
МФО «KMF» - микрофинансовая организация
МФО «KMF» - микрофинансовая организация