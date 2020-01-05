Казахстанский фонд устойчивости (КФУ) сможет выкупать у банков права требований по факторинговым операциям. Об этом сообщается в выписке на сайте депозитария финансовой отчетности минфина.

В КФУ изменены наименования основных видов деятельности. Так, к числу основных задач, таких как финансовая поддержка банков второго уровня, в том числе путем предоставления субординированных займов; поиск инвесторов и реализация акций банков второго уровня, приобретенных посредством конвертации субординированных облигаций, новому инвестору; размещение средств в ценные бумаги, добавились факторинговые операции (приобретение прав требования платежа с покупателя товаров) и обратная переуступка банковских займов БВУ.

Напомним, пул из 30 кредитов, проданных АО «Цеснабанк» правительству Казахстана за 450 млрд тенге, был профинансирован из средств АО «Казахстанский фонд устойчивости». Отметим, КФУ зарегистрирован в органах юстиции 11 сентября 2017 года. Единственным акционером фонда является Национальный банк РК.