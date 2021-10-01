КФГД рекомендовал банкам повысить ставки по некоторым депозитам

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) вслед за рынком повысил ставку по депозитам на ноябрь 2021 года.

Максимальные ставки по срочным и сберегательным депозитам на три и шесть месяцев были повышены на 0,2 п.п. в связи с наблюдаемым откликом рыночных ставок банков на рост инфляции и спросом на данные виды депозитов. Это позволит дополнительно усилить сберегательную привлекательность краткосрочных депозитов и их преимущество перед несрочными.

Также КФГД рекомендовал снизить ставки по сберегательным депозитам на 12 месяцев до 13,8% по вкладам без пополнения и до 12,6% сбережений с правом пополнения. При этом сберегательные депозиты на 12 месяцев без права пополнения остаются самыми доходными.

«Основываясь на мониторинге рыночных ставок, КФГД принял решение сохранить ставки по несрочным, срочным на 12 и 24 месяца и сберегательным депозитам на 24 месяца», – добавили в КФГД.

По данным Нацбанка за август 2021 года, объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец месяца составил чуть более 25 трлн тенге, уменьшившись за месяц на 0,6% (в годовом выражении рост составил 21,1%). Депозиты юридических лиц снизились за месяц на 1,5%, до 12,8 трлн тенге, депозиты физических лиц выросли на 0,3%, до 12,3 трлн тенге.

Объем депозитов в национальной валюте за август снизился на 1%, до 16 трлн тенге, в иностранной валюте сохранился на уровне 9 трлн тенге. Уровень долларизации на конец месяца составил 36,2% (в декабре 2020 года – 37,3%).

С 14 августа в Казахстане была повышена базовая ставка с 9,25% до 9,5% с процентным коридором +/- 1 п.п. В финрегуляторе объяснили, что решение обусловлено преобладающим проинфляционным давлением в экономике, вызванным общемировыми инфляционными тенденциями роста цен на продовольствие и сырье при опережающем восстановлении глобального спроса над возможностями выпуска.

Ранее КФГД сообщил о ставках на октябрь 2021 года. Максимальные ставки по долгосрочным депозитам с возможностью их пополнения были пересмотрены в сторону повышения в связи с изменениями расчетной стоимости права пополнения. Отмечалось, что текущий рост ставок повысит привлекательность данного сегмента депозитного рынка путем еще большего усиления преимущества перед несрочными вкладами. Это будет способствовать стимулированию роста стабильного фондирования банков, что, в свою очередь, создаст основу для расширения долгосрочного и рыночного кредитования экономики.

Максимальные ставки по несрочным депозитам сохранены на прежнем уровне, так как большинство банков продолжают привлекать их по ставкам ниже максимальных. По всем депозитам без права пополнения ставки на октябрь были сохранены на прежнем уровне ввиду отсутствия значимых изменений рыночных факторов.

Источник: Kursiv.kz