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КФГД пересмотрел ставки по депозитам на ноябрь

КФГД пересмотрел ставки по депозитам на ноябрь

КФГД пересмотрел ставки по депозитам на ноябрь и утвердил ставки на декабрь 2021 года.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) пересмотрел максимальные рекомендуемые ставки на ноябрь в связи с повышением базовой ставки Национального Банка Казахстана, и утвердил ставки по депозитам в тенге на декабрь 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба фонда. 

Максимальные ставки по срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев на ноябрь и декабрь были незначительно повышены. Но при этом был сохранен принцип поддержки восходящей линии зависимости доходности от срока и условий, что выражено в сохранении разницы по краткосрочным (срочным и сберегательным на 3 и 6 месяцев) и несрочным депозитам.

Максимальные ставки по сберегательным депозитам, открытым на 12 месяцев, в декабре повышены на 0,1 п.п. в связи с ростом рыночной ставки и составляют 12,7% по депозитам с правом пополнения и 13,9% без права пополнения. Таким образом, ставки по таким депозитам остаются самыми высокими среди прочих видов депозитов.


Категория депозита		По депозитам без пополнения, %По депозитам с пополнением, %
Ноябрь 2021Декабрь 2021Ноябрь 2021Декабрь 2021
Несрочные депозиты9,3 ▲9,3 ▲9,3 ▲9,3 ▲
Срочные депозиты
3 месяца10,3 ▲10,3 ▲9,8 ▲9,8 ▲
6 месяцев10,3 ▲10,3 ▲9,8 ▲9,8 ▲
12 месяцев10,710,710,410,4
24 месяца9,49,49,29,2
Сберегательные депозиты
3 месяца11,3 ▲11,3 ▲10,8 ▲10,8 ▲
6 месяцев11,3 ▲11,3 ▲10,8 ▲10,8 ▲
12 месяцев13,813,9 ▲12,612,7 ▲
24 месяца12,212,211,411,4
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