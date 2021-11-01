КФГД пересмотрел ставки по депозитам на ноябрь

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) пересмотрел максимальные рекомендуемые ставки на ноябрь в связи с повышением базовой ставки Национального Банка Казахстана, и утвердил ставки по депозитам в тенге на декабрь 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Максимальные ставки по срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев на ноябрь и декабрь были незначительно повышены. Но при этом был сохранен принцип поддержки восходящей линии зависимости доходности от срока и условий, что выражено в сохранении разницы по краткосрочным (срочным и сберегательным на 3 и 6 месяцев) и несрочным депозитам.
Максимальные ставки по сберегательным депозитам, открытым на 12 месяцев, в декабре повышены на 0,1 п.п. в связи с ростом рыночной ставки и составляют 12,7% по депозитам с правом пополнения и 13,9% без права пополнения. Таким образом, ставки по таким депозитам остаются самыми высокими среди прочих видов депозитов.
Категория депозита
|По депозитам без пополнения, %
|По депозитам с пополнением, %
|Ноябрь 2021
|Декабрь 2021
|Ноябрь 2021
|Декабрь 2021
|Несрочные депозиты
|9,3 ▲
|9,3 ▲
|9,3 ▲
|9,3 ▲
|Срочные депозиты
|3 месяца
|10,3 ▲
|10,3 ▲
|9,8 ▲
|9,8 ▲
|6 месяцев
|10,3 ▲
|10,3 ▲
|9,8 ▲
|9,8 ▲
|12 месяцев
|10,7
|10,7
|10,4
|10,4
|24 месяца
|9,4
|9,4
|9,2
|9,2
|Сберегательные депозиты
|3 месяца
|11,3 ▲
|11,3 ▲
|10,8 ▲
|10,8 ▲
|6 месяцев
|11,3 ▲
|11,3 ▲
|10,8 ▲
|10,8 ▲
|12 месяцев
|13,8
|13,9 ▲
|12,6
|12,7 ▲
|24 месяца
|12,2
|12,2
|11,4
|11,4