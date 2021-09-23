KazTransCom переименован в Jusan Mobile

Оператор связи АО "KazTransCom" сменил название на АО "Jysan Mobile", говорится в сообщении на официальной странице Компании в социальной сети Instagram.

В 2021 году наша компания стала частью группы Jusan, что положило начало новому этапу развития компании и в ближайшем будущем обеспечит прочную основу для дальнейшего уверенного роста. Смена наименования нашей Компании является одним из этапов объединения под единым брендом группы и с сегодняшнего дня АО «KazTransCom» переименовано в АО «Jusan Mobile». Изменение наименования не повлияет на осуществление Компанией своих прав и обязанностей, а также на взаимоотношения с нашими клиентами и сотрудниками, - говорится в сообщении.