КазМунайГаз досрочно выполнил обязательства в рамках сделки по авансированию нефти ТШО

30 ноября 2019 года АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) досрочно выполнило свои контрактные обязательства по поставке нефти от ТОО «Тенгизшевройл» (далее – ТШО) в счет полученного авансирования от международной трейдинговой компании Vitol (далее – Vitol) и синдиката международных банков.

Досрочное выполнение данных обязательств оказалось возможным благодаря проведению комплекса мероприятий по улучшению финансового состояния, управлению долгами и оптимизации денежных потоков группы компаний КМГ.

Напомним, в 2016 году КМГ провел тендер среди международных нефтяных трейдеров по продаже 20% объемов нефти ТШО, на которые КМГ имеет приоритетное право приобретения как акционер ТШО. Ключевыми условиями тендера были цена покупки нефти, обеспечение стабильности отгрузок и предоставление долгосрочного аванса по низкой стоимости. По результатам тендера контракт был заключен с крупнейшим международным трейдером - компанией Vitol с суммой аванса 3 млрд долларов до апреля 2020 года.

Средства, полученные в рамках долгосрочного авансирования, были использованы КазМунайГазом в том числе для финансирования дочерних компаний, инвестиций в проект Кашаган, обслуживание долгов и на другие цели.

В 2017 году после частичного выполнения обязательств по поставке нефти и, соответственно, снижения суммы аванса до 2 млрд долларов, КМГ получил дополнительный аванс на 1 млрд долларов сроком до апреля 2021 года.

По мере выполнения обязательств остаток аванса постепенно снижался. Так, по состоянию на 31 декабря 2016 года остаток аванса составлял 3 млрд долларов, 31 декабря 2017 года – 2,75 млрд долларов, 31 декабря 2018 года – 2,25 млрд долларов, 31 марта 2019 года – 1,84 млрд долларов, 30 июня 2019 года – 1,05 млрд долларов, 30 сентября 2019 года – 404 млн долларов. Ускоренное снижение остатка аванса в 2019 году обусловлено опережающим выполнением обязательств со стороны КМГ (досрочное выполнение составило 1,270 млрд долларов).

Отметим, что после погашения аванса контракты на поставку нефти между всеми сторонами сделки сохранятся до истечения их сроков действия (первое полугодие 2021 года).