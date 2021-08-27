Казатомпром продал китайской компании 49% своей «дочки»

Сумма сделки составила 435 млн долларов.

Национальная атомная компания «Казатомпром» завершила сделку по продаже 49% доли в дочернем ТОО «Добывающее предприятие «Орталык» в пользу China General Nuclear Power Corporation (CGNPC). Об этом на пресс-конференции в Нур-Султане объявила главный директор по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром» Камила Сыздыкова, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Отметим, что ТОО «Добывающее предприятие «Орталык» занимается разработкой урановых месторождений «Центральный Мынкудук» и «Жалпак» в Туркестанской области.

«В июле компания закрыла сделку о реализации 49% доли в ТОО «ДП «Орталык», своего 100-процентного дочернего предприятия, в пользу компании CGNPC за 435 млн долларов. Завершение данной сделки было частью обширного соглашения о сотрудничестве между «Казатопромом» и нашими китайскими партнерами, которая была заключена еще в 2014 году», - сказала Камила Сыздыкова.

В рамках соглашения на базе Ульбинского металлургического завода в Восточно-Казахстанской области создано производство тепловыделяющих сборок (ТВС) для атомных станций мощностью 200 тонн эквивалента уранового металла в год. Кроме того, соглашение предусматривает обязательство CGNPC URC («дочка» CGNPC) по покупке у завода «Ульба-ТВС» 200 тонн эквивалента уранового металла в год в форме ТВС в течение 20 лет.

«Установленная мощность Ульбинского завода – 400 тонн. На данный момент мы имеем долгосрочный оффтейк-контракт на 20 лет на 200 тонн на рынок КНР. Есть возможность увеличить производство в случае наличия рыночного спроса до 400 тонн», - отметила Камила Сыздыкова.

Предприятие будет сертифицировано на производство только одного типа тепловыделяющих сборок, которые используются не только в КНР, но и в странах Евросоюза.

«На текущий момент мы получаем сертификацию только на один тип для реакторов французского дизайна типа AFA3G. Количество реакторов, использующих данный тип, есть в Китае, в Европе, в частности, во Франции. Поэтому теоретически мы говорим (о поставках – прим. Ред.) не только в КНР», - пояснила Камила Сыздыкова.

По ее словам, сертификация производственной линии будет осуществляться в течение этого года, первые поставки готовых ТВС ожидаются в Китай в 2022 году. При этом с приходом китайцев планы по добыче на месторождениях «Центральный Мынкудук» и «Жалпак» не изменятся.

«В своей деятельности «Орталык», как недропользователь, полностью руководствуется положениями контракта на недропользование, который регулирует объемы добычи. На текущий момент у нас нет никаких планов по существенному внесению корректировок в рабочую программу контрактов «Орталыка». В настоящий момент партнер знакомится с операционной деятельностью», - сказала Камила Сыздыкова.