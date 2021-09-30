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30.09.2021

Казахтелеком продаст 24% долю в компании Kcell

Казахтелеком продаст 24% долю в компании Kcell

Контролируемая государством телекоммуникационная компания Казахтелеком приняла решение продать 24% долю в мобильном операторе Kcell.

Контролируемая государством телекоммуникационная компания Казахтелеком приняла решение продать 24% долю в мобильном операторе Kcell, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи.

"Совет директоров общества по вопросу "О некоторых вопросах АО "Кселл" принял решение реализовать 24% акций АО "Кселл". Данное решение вступило в силу 28 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Способом реализации выбрана "продажа широкому кругу инвесторов на открытых торгах на Казахстанской фондовой бирже".

Казахтелеком в конце 2018 года купил 75 процентов акций мобильного оператора Kcell: 24% акций у скандинавской Telia и 51% акций у Fintur Holdings BV – совместного предприятия телекоммуникационных компаний Telia Company (58,55%) и Turkcell (41,45%).

На сегодняшний день, кроме Казахтелекома, в числе миноританых акционеров Kcell с долей в 7,06% - Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана.

Фото: forbes.kz

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