Казахстанцы вернули в ЕНПФ свыше 246 миллиардов тенге

По состоянию на 23 сентября 2021 года ЕНПФ исполнено 438 834 заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено свыше 1,8 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила 4,2 млн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

На сегодняшний день уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений, являются АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», АО «Народный банк Казахстана», АО «Altyn Bank», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Банк Фридом Финанс Казахстан». Значительная часть исполненных заявлений была подана через АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» (95,1% от общего числа исполненных заявлений), далее следует АО «Народный банк Казахстана» (3,8%), АО «Банк ЦентрКредит» (1,0%), АО «Altyn Bank» (0,04%) и АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (0,02%).

В Фонде отметили, что 240,7 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Также ЕНПФ исполнено 43 453 заявления на лечение на общую сумму 40,1 млрд тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет 0,9 млн тенге. Вместе с тем, на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 6,1 млрд тенге от уполномоченного оператора (АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»), данные средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

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