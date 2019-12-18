Казахстанцы тратят на еду 47% своего бюджета, россияне - 30%

Казахстанцы направляют на покупку продуктов 47,6% своего бюджета, в России 30,2% расходов граждан приходится на еду, а на Украине — половина, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости подготовили рейтинг 40 европейских государств по доле расходов семей на продукты питания. Расчеты проводились по данным национальных статистических служб. При составлении рейтинга анализировались бюджеты домохозяйств. Расходы на питание, включая безалкогольные напитки, приведены для среднестатистической семьи по итогам 2018 года.

"Наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга, наибольшая — у жителей Украины. У люксембуржцев на еду приходится всего 8,4% расходов. Доля трат на продукты в расходах жителей Нидерландов и Великобритании составляет по 10,6%, Ирландии — 11,5%, Финляндии — 11,7%.

Доля расходов на продукты питания на Украине составляет 50%. В конце рейтинга также располагаются Казахстан (47,6%), Молдавия (43,8%), Северная Македония (37,8%), Болгария (36,5%), Белоруссия (36,3%), Сербия (34,3%), Румыния (33,3%) и Литва (31,5%). Чуть меньше, чем в России, на еду тратят в Черногории (29,7%) и Хорватии (28,2%).

Кроме того, эксперты РИА Рейтинг изучили, какую часть своего бюджета жители стран тратят на алкогольные напитки и табачные изделия. "Самую низкую долю расходов на эти товары имеют Люксембург, Португалия, Кипр и Молдавия. В перечисленных странах жители тратят на алкоголь и табак не более 1,6% от своих потребительских расходов. Наиболее высокая доля расходов на "вредные привычки" в Румынии (8,2%), Болгарии (5%) и Сербии (4,9%)", — говорится в сообщении.

Оценивались также расходы домохозяйств европейских стран на кафе, рестораны и отели. Самые высокие траты на общепит и гостиницы в структуре расходов — в Швейцарии (11%), за ней следуют Греция (10,8%) и Испания (9,9%). Самые низкие траты — у жителей Румынии и Молдавии (по 1,9%). Низкие показатели также наблюдаются в Белоруссии (2,8%), на Украине и в Хорватии (по 2,9%).

Наконец, эксперты РИА Рейтинг изучили расходы разных стран Европы на досуг и культуру. "Лидерами здесь являются экономически благополучные западноевропейские страны — Швеция (18,7%), Великобритания (13%) и Австрия (11,5%). Причем у первых двух государств доля расходов на досуг и культуру даже превышает долю расходов на еду", — сказано в исследовании. Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого вида тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и в Казахстане (1,8%).