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Сегодня, в 5:53

Казахстанцы столкнулись с дефицитом медицинских масок

Коронавирус в какой-то степени оказал влияние и на казахстанскую экономику. Жители страны столкнулись с двумя проблемами – дефицитом медицинских масок и резким подорожанием этого вида товара. При этом Минздрав страны просит аптеки не повышать стоимость на медизделия и лекарственные средства. К слову, о стоимости товаров и услуг. 

Как показал анализ, в большинстве городов цены на маски одинаковые. В среднем казахстанцы отдают по 20 тенге. На пять-десять тенге дороже этот вид продукции стоит в Актау, Атырау, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Караганде и Костанае. Самый дорогой товар реализуют в аптеках Алматы и столицы. За одну маску там просят до 50 тенге. Но были и случаи, когда некоторые астанчане отдавали за продукцию 10 тенге. Примерно за эту же стоимость купить медицинские маски сегодня можно в Павлодаре и Петропавловске.

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