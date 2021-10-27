Казахстанцы смогут мгновенно переводить деньги

В Казахстане до конца ноября 2021 года запустят систему мгновенных платежей, передает LS. Об этом в ходе проведения международного ПЛАС-форума в Алматы рассказал директор департамента платежных систем Нацбанка Ерлан Ашыкбеков. Он подчеркнул, что запуск будет проходить в пилотном режиме.

«Проводится работа по модернизации системы мгновенных платежей. Она будет внедрена до конца ноября. Будут реализованы быстрые переводы B2B между клиентами разных банков, а также обеспечен онлайн-клиринг между фининститутами. Оплата будет проходить с помощью QR-кода и других упрощенных реквизитов (ИИН или БИН)», – пояснил Ашыкбеков.

Он также добавил, что на 2022-2023 годы запланирован переход платежных систем Нацбанка и информационных систем участников рынка на использование международного стандарта ISO0022.

«Кроме того, будет упрощено взаимодействие между участниками рынка и снижение затрат на интеграцию (Open API и Open Banking)», – резюмировал Ашыкбеков.

Ранее о создании собственной системы мгновенных платежей, но для МСБ, заявлял экс-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.

Источник: LS