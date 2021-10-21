Казахстанцы предпочитают хранить средства в тенге

За год депозитный портфель банков Казахстана вырос на 23,2%. Согласно последним данным Национального банка, если на начало сентября 2020 года на вкладах аккумулировалось 17,8 трлн тенге, то к первому сентября 2021 года уже 21,9 трлн тенге. Сейчас наибольшая часть средств сконцентрирована на счетах физлиц – 12,2 трлн тенге – 55,6% всего депозитного портфеля. В топ-3 городов по объему вкладов вошли Алматы (9,9 трлн тенге), Нур-Султан (4,2 трлн тенге) и Караганда (886,1 млрд тенге). Доля этих городов в общем депозитном портфеле достигает 68,6%. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz.

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Если посмотреть на розничные вклады, как и год назад самыми востребованными остаются тенговые депозиты. По данным Нацбанка, на начало сентября 2021 года доля вкладов в нацвалюте достигла 64,9% розничного портфеля, год назад этот показатель не превышал и 59%.

В структуре розничных депозитов превалируют срочные вклады – 83,7%, далее до востребования – 16,1% и условные – 0,2%. Популярность срочных вкладов понятна, они обычно имеют более высокую доходность по сравнению с другими депозитами. Если основываться на данных Нацбанка, в январе-августе 2021 года средние ставки по срочным тенговым депозитам не превысили 8,8%, по условным – 3,3%.

Можно начать копить от 5 000 тенге в месяц

В Казахстане открыть такие депозиты можно во многих фининститутах. Давайте рассмотрим один из банков, который предлагает выгодные условия по вкладам для физлиц. В нем ставки по вкладам выше среднерыночных.

Например, в Нурбанке несколько видов депозитов, ориентированных на разные цели. Если необходимо накопить на отпуск, ремонт, покупку бытовой техники, то подойдет депозит «Нур Алтын Сберегательный». Минимальная сумма для открытия вклада 5 тыс. тенге. Причем разместить на счете можно средства как в тенге, так и в долларах. С этого депозита можно снять средства только в конце срока. С помощью такой опции и за счет ежемесячной капитализации можно накопить на этом вкладе крупную сумму. Депозит открывается сроком от одного года до трех лет. Самая высокая доходность по годовому тенговому вкладу 12,6%, годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) до 13,4%.

Для тех вкладчиков, которые хотят обналичивать средства со вклада не только в конце срока, а делать это в любое время, подойдет депозит «Нур Алтын Оптимальный». Для открытия этого вклада потребуется также небольшая сумма: всего 5 тыс. тенге, 25 долларов или 25 евро. Такой депозит можно в любое время пополнять. В тенге доходность по этому вкладу достигает 8,65% (ГЭСВ до 9%), если вы откроете его на 6 месяцев или 1-2 года.

Обычно, чтобы оплатить высшее образование в вузе Казахстана своему ребенку, родителям приходится брать кредит или сильно экономить свой бюджет. Альтернативный вариант - начать откладывать на высшее образование уже сейчас. Для этого достаточно открыть депозит в Нурбанке - «AQYL» в тенге. Кроме установленного банком вознаграждения до 8,65% (ГЭСВ до 9%), государство ежегодно будет начислять премию на вклад в размере 5% или 7% от суммы депозита на момент премирования. Вклад при этом можно открыть, имея всего 3 МРП, сейчас это 8 751 тенге.

О высоком спросе на вклады банка свидетельствуют цифры. «Депозитный портфель нашего банка за год вырос на 48%. На такую динамику в первую очередь повлияли ставки по депозитам, которые мы предлагаем. Наши ставки по вкладам одни из самых привлекательных на финансовом рынке. Сейчас в банке свыше 28 тыс. вкладчиков, которые доверяют нам свои сбережения. Многие из них являются нашими клиентами почти 30 лет, и это показывает нашу стабильность и доверие клиентов», - отметил управляющий директор Нурбанка Айдын Есмолдин.

Ставка по вкладам для юрлиц доходит до 11%

По данным Нацбанка, за год объем корпоративных вкладов вырос на 23,4%. Если на начало сентября 2020 года компании размещали на депозитах 7,8 трлн тенге, то на ту же дату 2021 года уже 9,7 трлн тенге. Сейчас в топ-3 городов по объему вкладов юрлиц входят Алматы, Нур-Султан и Атырау.

Если опираться на данные Нацбанка, то средняя ставка по срочным тенговым депозитам для юрлиц составляет 7,2%.

В Нурбанке доходность по таким депозитам выше, чем в среднем по рынку. Например, по депозиту «Оптимальный» ставка по такому вкладу, открытому в тенге, доходит до 9% (ГЭСВ до 9,4%). Такую высокую доходность можно получить, разместив 100 млн тенге на 18 месяцев или 2 года. При этом минимальная сумма вклада составляет 30 млн тенге, 150 тыс. долларов или 150 тыс. евро. Условия по этому продукту гибкие, с депозита можно как снимать средства, так и пополнять его.

Компаниям не всегда удается привлечь инвесторов для расширения своего бизнеса, реализации каких-либо проектов. Поэтому сформировать запасы по капиталу можно и с помощью регулярных взносов на депозит. Чтобы получить высокую доходность, подойдет вклад «Классический» от Нурбанка, ведь годовая эффективная ставка по этому депозиту является одной из самых высоких на рынке – 11%. Ее можно получить, открыв вклад в тенге на срок от 15-18 месяцев и разместив на него 100 млн тенге. Пополнение и изъятие средств не предусмотрены. Также в банке есть депозиты «Нур-Комфорт», «Инвестиционный», «Фонд недропользователя», «Уставный капитал», предназначенные на различные цели сохранения капитала корпоративных клиентов.

Таким образом, перед открытием депозита важно определиться с целью сохранения и увеличения капитала или сбережений. «Наш банк будет, как и прежде, стремиться предлагать максимально выгодные условия нашим клиентам», – отметили в Нурбанке.

Источник: Kapital.kz