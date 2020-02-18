Казахстанцы переслали до 40,5 млн посылок за прошлый год

На заседании правительства Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал о темпах развития электронной торговли в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

По словам главы ведомства, сегодня во всем мире рынок розничной электронной коммерции растет опережающими темпами, вытесняя традиционную торговлю.

По итогам 2019 года мировой объем розничной электронной торговли превысил 3,5 трлн долларов без учета продаж билетов на авиаперевозки и билетов на мероприятия. Последние несколько лет темпы прироста этого показателя превышают 20%. Лидерами по объему интернет торговли являются Китай и США, с общей долей 71,3% от мирового рынка. Мы видим, что крупные торговые центры активно развивают электронный формат торговли. За последние 2 года только в США закрылись более 10 тысяч оффлайн магазинов, - сказал Султанов.

Он добавил, что в самой электронной коммерции растет спрос на маркетплейсы.

Яркими примерами являются электронные площадки Alibaba и Amazon, которые занимают порядка половины онлайн рынков Китая и США. Еще один тренд электронной торговли - это покупки преимущественно через смартфоны. Доля покупателей, оформляющих заказы с помощью смартфонов, во всем мире составляет 54%. В Казахстане этот показатель приблизился к 65%, - сообщил министр.

По его данным, объем рынка электронной торговли Казахстана только за 2019 год увеличился в 1,8 раз и превысил 700 млрд тенге. Ее доля в общей розничной торговле электронной торговли добавила почти 1%-й пункт и составила 3,7%, что говорит о существенном потенциале роста.

При этом более динамично развивается внутренний рынок. Объем покупок на казахстанских интернет-магазинах составил 422 млрд тенге, на международных интернет-площадках - 280 млрд тенге. Количество покупок возросло до 40,5 млн штук посылок. При этом, основной рост - более чем в 2,5 раза - произошел на внутреннем рынке, составив 22 млн штук посылок, - перечислил Султанов.

Также в 2019 году количество активных покупателей выросло на 72% и составило 3,2 млн человек.

"В Казахстане действуют более 2 тысяч интернет-магазинов. Однако, для получения налоговых льгот в виде освобождения от уплаты подоходного налога зарегистрировано всего 579 интернет-магазинов. Поэтому важно, не ужесточая регулирование, принять меры по стимулированию легальной деятельности этого сектора, так как тренды, как вы видите, показывают двузначные темпы роста. Об «обелении» оборота товаров и услуг говорит тот факт, что за 2019 год объем безналичных платежей увеличился в 2,3 раза и составил около 14,4 трлн тенге", - указал глава ведомства.

По его словам, рост обусловлен развитием инфраструктуры торговых POS-терминалов, выходом на рынки Казахстана Apple Pay и Samsung Pay, стимулированием банками клиентов через бонусы и кэшбеки, а также активным использованием безналичной оплаты на всех видах общественного транспорта. За 2019 год в электронной торговле создано 36,8 тысяч новых рабочих мест.