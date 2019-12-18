Казахстанцам с низким доходом с 1 января перестанут давать займы

Наблюдавшийся в последние годы быстрый рост потребительского кредитования на сегодня замедлился. Рост задолженности в сегменте беззалогового потребительского кредитования в 2017 и 2018 годах составлял 31% и 28% в год, соответственно. За 10 месяцев текущего года рост портфеля беззалоговых потребительских займов составил лишь 8%. За этот же период среднемесячная заработная плата казахстанцев увеличилась на 16%, что опережает рост задолженности по беззалоговым займам в два раза. Об этом сообщили в Национальном Банке, передает zakon.kz.

По величине рынка кредитования физических лиц Казахстан относится к группе стран с низким уровнем долга. Отношение портфеля потребительских займов к ВВП составляет около 9,2%. В России данный показатель равен 14,3%, в Польше – около 30%, в Германии – свыше 40%, в США – более 85%.

Для недопущения закредитованности граждан и обеспечения оптимальных темпов роста потребительского кредитования Национальный Банк реализовывает регуляторные меры.

3 июля Президентом Республики Казахстан подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения", который предусматривает введение с 1 января 2020 года регулирования и надзора в отношении всех юридических лиц, предоставляющих займы населению. Таким образом, все субъекты кредитования будут работать в одном регулируемом поле, и соблюдать полный спектр требований по защите заемщиков, такие как требования к условиям договоров займа, предельные ставки вознаграждения, необходимость предоставления информации в кредитные бюро, соблюдения коэффициента долговой нагрузки и другие.

При этом, с 1 января 2020 года изменяются подходы к расчету долговой нагрузки заемщиков – введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума, а также повышены требования к достаточности собственного капитала банков, что понизит экономические стимулы банков к выдаче беззалоговых займов, особенно гражданам с низкими доходами.

Кроме того, разработаны поправки в законодательные акты по запрету начисления неустойки и комиссий по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц после 90 дней просрочки. Этим будет ограничен постоянный рост задолженности по беззалоговым потребительским займам.

Поправки включены в проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления и межбюджетных отношений", одобренный Мажилисом Парламента Республики Казахстан.