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03.09.2021

Казахстанский образовательный стартап Oqylyq.kz выходит на рынок России и СНГ

Казахстанский образовательный стартап Oqylyq.kz выходит на рынок России и СНГ

Казахстанский образовательный стартап Oqylyq.kz выходит на рынок России, сообщается в пресс-релизе компании. Выход на новый рынок планируют под новым брендом - Exam.ru.

Казахстанский образовательный стартап Oqylyq.kz выходит на рынок России, сообщается в пресс-релизе компании. 

Выход на новый рынок планируют под новым брендом - Exam.ru

В данный момент нами ведутся подготовительные работы для выхода на новый рынок. Технический порог входа на рынок России является очень высоким и для того, чтобы быть конкурентноспособным на новом рынке нам требуется улучшение нашего продукта. 

Мы очень рады, что нам удалось договориться и приобрести бренд Exam.ru, который уже успел себя зарекомендовать себя на рынке. Это упростит процесс входа на рынок - сообщается в пресс-релизе компании. 

Oqylyq.kz - это система прокторинга и система дистанционного обучения для образовательных организаций. Решение успешно функционирует во многих крупных образовательных учреждениях страны. 

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КазахстанРоссия
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