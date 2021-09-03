Казахстанский образовательный стартап Oqylyq.kz выходит на рынок России и СНГ

Казахстанский образовательный стартап Oqylyq.kz выходит на рынок России, сообщается в пресс-релизе компании.

Выход на новый рынок планируют под новым брендом - Exam.ru.

В данный момент нами ведутся подготовительные работы для выхода на новый рынок. Технический порог входа на рынок России является очень высоким и для того, чтобы быть конкурентноспособным на новом рынке нам требуется улучшение нашего продукта.

Мы очень рады, что нам удалось договориться и приобрести бренд Exam.ru, который уже успел себя зарекомендовать себя на рынке. Это упростит процесс входа на рынок - сообщается в пресс-релизе компании.