Казахстанские специалисты изучают опыт FAA при обеспечении надзора за безопасностью полетов в США

Казахстанская делегация в составе представителей сотрудников Комитета гражданской авиации МИИР РК и АО «Авиационная администрация Казахстана» принимают участие в международной программе подготовки лидеров (IVLP). Программа «Безопасность гражданской авиации» для Казахстана реализуется Институтом международного образования при финансовой поддержке Государственного департамента США.

Участники группы проходили тщательный отбор организаторами данного проекта в городе Вашингтон и авиационными властями Казахстана, а также посольством Соединённых Штатов Америки в Республики Казахстан. В рамках программы запланировано посещение 6 штатов США и ознакомление деятельностью субъектов гражданской авиации.

Будут проведены встречи с тематикой: обзора системы федерализма США, усилия по защите прав и интересов в гражданской авиации, роль Федерального управления гражданской авиации (FAA) в обеспечении безопасности, операции и проблемы безопасности в региональных аэропортах, поощрение интереса молодежи к авиации.

Кроме того, казахстанских специалистов ознакомят с операциями по управлению воздушным движением, инновациями в области безопасности полетов, работой местной полиции в поддержании безопасности в аэропортах, а также экономическими вопросами новых и расширяющихся аэропортов.

Целью данного проекта является ознакомление и изучение опыта FAA (Федеральное управление гражданской авиации) по обеспечению надзора за безопасностью полетов в США, осуществление мер по повышению безопасности и предотвращение несчастных случаев с помощью современных систем, изучение практики американских авиакомпаний в отношении вопросов безопасности, а также набора, удержания и переаттестации пилотов.

Необходимо отметить, что в ближайшие годы «Авиационная администрация Казахстана» планирует подать заявку на получения рейтинга Международной оценки безопасности полетов IASA FAA категории 1. В рамках этой программы IASA FAA оценивает органы гражданской авиации всех стран, у которых есть авиаперевозчики, которые подали заявки на полеты в Соединенные Штаты, также проводят полеты или участвуют в соглашениях о совместном использовании кодов с авиакомпаниями-партнерами США. Получения рейтинга категории 1 означает, что орган гражданской авиации страны соответствует стандартам ИКАО, его авиаперевозчики, прошедшие сертификацию, могут предоставлять услуги в США, а также использовать код американских партнеров.

По итогам рабочей командировки будет организована встреча с представителями посольства США в Казахстане, где участники проекта поделятся своими впечатлениями от полученного опыта и обмена знаниями в авиационной деятельности.